Indira Levak nasmijava fanove iz kućne teretane: Podijelila snimku na kojoj se šali sa suprugom

Nema onog koji već ne zna da naša pjevačica, poduzetnica i donedavna članica žirija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' u svom domu u podsljemenskoj zoni ima ono o čemu mnogi sanjaju – kućnu teretanu. Treninge ne propušta ni vikendom a za to je zaslužan njezin suprug Miroslav Levak, bivši prvak u bodybuildingu i strastveni ljubitelj sporta. Iz njihove teretane nerijetko izađu simpatične snimke koje beskrajno zabavljaju Indirine fanove

'Disco Time and Guzotres in the Gym', opisala je video kojeg je pokazala fanovima u kojem pleše i skače i viče: 'Dajte mi mikrofon'. Na kraju snimke odlazi iz teretane i kaže: 'Idem na kobasice'. Fanovi su je zasuli komentarima. 'Koja si ti kraljica za sva vremena, nemoj se nikada mijenjati', 'Žena za voljeti vječno predivna je', 'Blago tebi, zavidim ti na toj energiji', poručili su joj.

Uz glazbu i ljubav prema dizajnu namještaja, Indira uvijek s posebnim emocijama govori o suprugu. Nedavno je otkrila i kako su se upoznali. 'Miro je kršan momak, ali na početku je bio jako stidljiv. Miro i ja smo se dugo poznavali, bilo smo prijatelji, no on je bio u Bjelovaru, a ja sam bila u Zagrebu pa se nikako nismo uspjeli vidjeti. No onda smo počeli puno razgovarati preko mobitela i shvatili smo da imamo iste životne svjetonazore i ista razmišljanja. I onda sam u to vrijeme otišla sama na more u Šibenik, nazvala sam Mireka i rekla mu da dođe malo k meni da se družimo i bolje upoznamo. I šest mjeseci nakon toga, postao je moj muž', ispričala je za AMZ tv.