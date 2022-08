Ida Prester o ljubavi: 'Nisu nam davali puno šansi. Protivili su se mnogi, svašta mi pisali'

Voditeljica i pjevačica živi pravu idilu. Na poslovnom planu niže zanimljive i uspješne projekte, a privatno uživa sa sinovima i suprugom Ivanom Peševskim s kojim će iduće godine proslaviti desetu godišnjicu. Nerijetko pokaže koliko je njihova ljubav jaka, a sad je na temu ljubavi napisala zanimljivu objavu

'Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti? A tko pita? Pričali smo petnaestak minuta, smijali se, vraća fore, dobar je. Party se završava, idemo kući. Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zaje****, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? Pa jučer sam ti rekla! Hmm... jučer? Izvini, popio sam dosta… I ja shvatim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna', napisala je Ida i dodala emoji koji plače od smijeha. Ok, bilo je veselo pa me nije zapamtio, a možda je tako ulijetao svakoj drugoj, zaključila je, a zatim dodala da mu je to bilo zadnje ulijetanje', poručila je u postu.