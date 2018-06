Hvaljena britanska serija 'Humans' dostupna na Pickboxu

Pickbox u svibnju donosi novi hit-naslov u svoju ponudu: sve epizode hvaljene britanske uspješnice 'Humans' ('Ljudska rasa') dostupne su odmah u Pickboxovoj ponudi, a svake srijede prikazuju se i nove epizode treće sezone, usporedno s američkom premijerom.

'Humans' ('Ljudska rasa') uspješna je adaptacija istoimene švedske serije (u originalu: 'Äkta människor'). Uspješnost švedske i britanske inačice serije leži u realističnom prikazu moguće budućnosti. Smještena u alternativnoj sadašnjosti, serija prikazuje život sasvim obične britanske obitelji koja postaje vlasnikom sinta Anite. Sintovi su humanoidni roboti čija je glavna funkcija biti ispomoć u svakodnevnim kućanskim zadacima. Iako nepovjerljivi prema novotariji u kućanstvu, obitelj lagano prihvaća prisutnost sinta, no s vremenom Anita prestaje biti sint i počinje biti svjesna svojeg postojanja. Daljnje epizode otkrivaju da ona nije jedina koja počinje razmišljati i osjećati. Ima ih još…

Atraktivna glumačka postava

Glavnu ulogu nosi Gemma Chan (Anita), a kolegica joj je ipak poznatija Katherine Parkinson (Laura) – glumila je u sitcomu 'The IT Crowd', kao i u komediji 'Pirate Radio'. Laurina muža glumi Tom Goodman-Hill ('Everest', 'The Imitation Game', 'Mr. Selfridge'), a pozadinskog protagonista glumi Colin Morgan, široj publici znan po ulozi Merlina u istoimenoj seriji. Svaka serija mora imati i negativca, a ovoga puta to je Emily Berrington (Niska), koju smo imali prilike gledati u posljednjem nastavku 'The Inbetweenersa', kao i u seriji '24: Live Another Day'.

Uloga sintova glumcima nije bila laka, producenti serije inzistirali su na satovima glume u takozvanoj sint-školi, koja ih je učila kako se ponašati kao sintetski robot. Ovo je uključivalo usvajanje umjetnih pokreta, minimalne facijalne ekspresije i prilagođeni robotski glas. Osim toga, pisci serije orijentirali su se na svaki detalj serije, pa tako malo veći poznavatelji umjetne inteligencije, robotike i znanstvene fantastike mogu pronaći zanimljive stvari: referencije na Karela Čapeka, tvorca riječi robot, poveznice s filmom 'A. I.', nazivi knjiga koje se igraju konceptima bioetike, prvim pravilom robotike i konceptom duha u stroju.

Moralnost, etičnost i umjetna inteligencija

Serija inteligentno postavlja različita filozofska, moralna i etička pitanja koja se pojavljuju prilikom proučavanja teme umjetne inteligencije, a upravo su realistični scenariji bili okidači koji su privukli pozornost javnosti. Primjerice, u prvoj sezoni član obitelji upoznaje se s roditeljskom zaštitom koja omogućava vođenje ljubavi s obiteljskim sintom i potpunu diskreciju po završetku čina. S obzirom na neodoljivu sličnost sintova i ljudi, postavlja se pitanje je li to etička postavka i moralni čin.

Druga sezona predstavlja buđenje sintova. Javnost se upoznaje s činjenicom kako to više nisu samo roboti, nego strojevi koji mogu samostalno odlučivati i donositi odluke i svjesni su svijeta oko sebe. Ljudi se kreću organizirati protiv novoprobuđenih sintova tvrdeći da oni nisu ljudi i da nemaju prava koja zahtijevaju. Ovo i nije tako daleki scenarij, a pitanje je – na čijoj ste vi strani?

Na redu je globalno buđenje sintova

Treća sezona prati buđenje sintova na globalnoj razini i sve veće udaljenosti između njih i ljudske rase. Prva epizoda nove sezone uvest će nas u događanja točno godinu dana otkada je među sintove pušten kod za svjesnost. Zašto treća sezona ne promatra događanja unazad ovih godinu dana? Ovaj vremenski skok objasnila je glumica Katherine Parkinson:

'Mislim da su scenaristi veoma svjesni da snaga ove serije leži više u filozofiji znanstvene fantastike nego u akcijskim scenama.'

Cijela ekipa serije složila se kako se čini da treća sezona postaje itekako relevantna, pogotovo gledajući ljudsko povjerenje u tehnologiju i posljednja događanja poput 'Cambridge Analytice' i narušenog povjerenja u društvene mreže.

Prethodne dvije sezone hvaljene britanske uspješnice dostupne su odmah u Pickbox ponudi, a svake srijede dostupne će biti nove epizode treće sezone, usporedno s američkom premijerom.