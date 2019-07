Holivudska plavuša, s kojom rijetki žele raditi zbog teške naravi, razmišlja o povratku u seriju koja ju je proslavila

Prošlo je gotovo cijelo desetljeće otkako je glumica Katherine Heigl odlučila napustili ABC-jevu hit seriju 'Uvod u anatomiju', koja je joj otvorila vrata svim novim poslovnim angažmanima, ponajviše romantičnim komedijama. No u posljednje vrijeme angažmana je sve manje, neki tvrde da je s njom iznimno teško raditi, a sve je iznenadila i njezina odluka da se vrati 'na mjesto zločina' i ponovno postane doktorica Izzy Stevens

Holivudska plavuša napustila je seriju 2010. godine kako bi se posvetila filmskoj karijeri. Od tada je snimila mnoge, poput 'Kad te ljubav pronađe', 'Ubojice', 'Sve za lovu', 'Vjenčanje godine'... no niti jedan od njih nije postigao neki pretjerani uspjeh u kinodvoranama diljem svijeta.

Vjerojatno zbog toga vratila se 2014. na male ekrane i ulogama u serijama 'State of Affairs', a potom i 'Doubt', da bi 2018. prihvatila ulogu Samanthe Wheeler u 'Suits'.

Iako su joj predviđali uspon do samog vrha, kada je o karijeri riječ, to se nije dogodilo. Katherine Heigl tu je cijelo vrijeme, no i pretjerano uspješna. Mnogi tvrde kako se razlog krije u njezinoj teškoj naravi, zbog koje mnogi ne žele snimati s njom, a hoće li se vratiti u seriju koja ju je i proslavila, doznat ćemo, vjerujemo, vrlo skoro.