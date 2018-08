Holivudska glumica progovorila o propalom braku svog supruga i otkrila pojedinosti

Iako je brak s Demi Moore propao 2013. godine, a dvije godine poslije sreću je pronašao s Milom Kunis, Ashtona Kutchera još se uvijek povezuje s bivšom suprugom. Sada je o tom propalom braku progovorila i njegova današnja supruga, 34-godišnja Mila Kunis

Do sada, barem u javnosti, nije govorila o tome, no 34-godišnja glumica sada je promijenila stav i otkrila neke detalje o bivšem braku svog supruga, glumca Ashtona Kutchera, s 55-godišnjom kolegicom Demi Moore. Mila Kunis o tome je progovorila u emisiji 'WTF with Marc Maron'.

'To je najčudnija priča, u koju nitko ne vjeruje, no kunem se Bogom da je istinita. Znate, osobe kakve smo u to doba bili nikada ne bi bile u vezi s ovim drugim, no s druge strane, to je i tužno jer smo izgubili 20 godina koje smo mogli provesti zajedno. No nikada ne bismo bili zajedno da oboje nismo prošli ono što smo prošli.'