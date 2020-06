Hoće li nova knjiga otkriti pravu istinu o sukobu Williama i Harryja? Autor tvrdi da je zbog nekih detalja bio na rubu suza

Nekada neraskidiva veza između braće Williama i Harryja u posljednjih je 18 mjeseca postala sve samo ne to. Njihov odnos danas je kao dvojice poznanika, a ne nekada nerazdvojnih prinčeva. Njihova svađa i zahlađenje odnosa postalo je tako najveći sukob nasljednika ikada, ili barem tako tvrdi nova knjiga 'Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and the Feuds'

Biograf Robert Lacey, koji je radio kao povijesni savjetnik za Netflixovu hit seriju 'The Crown', kao i autor djela 'Majesty', napisao je novu knjigu pod nazivom 'Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and the Feuds', a koja bi svjetlo dana trebala ugledati u listopadu. U njoj obrađuje odnos dvojice braće, ali i njihov sukob zbog kojeg su, u posljednjih 18 mjeseci, William i Harry u potpunosti zahladili svoje odnose.

Kako je i sam autor knjige rekao, bio je zaprepašten, ali katkad i na rubu suza, s novim detaljima o svađi koje je dobijao dok je istraživao sve potrebno za priču. Prema njemu, njihov sukob bio je rezultat i nasljedstva trona, ali i utjecaja njihovih supruga, Kate Middleton i Meghan Markle. U knjizi bi navodno trebalo biti i dodatno pojašnjeno zašto su Sussexovi odlučili napustiti kraljevsku obitelj i s jednogodišnjim sinčićem Archijem odseliti u Los Angeles.

'Dvojica braće, koja su jednom bila nerazdvojna, a sada razdvojeni zbog mnogo dubljih stvari od same kilometarske udaljenosti, ponašaju se u kontradiktornosti koja seže daleko, čak u djetinjstvo, ali i prije toga, budući da korijenje ima već u nesretnom braku njihovih roditelja. Doživjeli smo konflikte između izravnog nasljednika i onih koji stoje u redu za tron, u svakoj novoj generaciji kraljevske obitelji, no nikada to nije bilo toliko duboko kao ovo', izjavio je autor knjige dodavši: 'U trenucima sam ostajao zapanjen, a ponekad i na rubu suza zbog nevjerojatnih novih detalja koje sam otkrio istražujući priču o obiteljskom sukobu. Bilo je podjednako očaravajuće, ali i bolno pratiti ovu dramu kroz sjećanja bliskih svjedoka i nekih ljudi koji su bili uvučeni u sve.'

Kako je rekao, braća su od samog rođenja odrastala pod stalnim nadzorom, no iako su bili odgajani da budu najbliži, posljednjih 18 mjeseci svi gledaju stravični kolaps nekoć neraskidivog odnosa. Nagađa se kako je okidač njihovog zahlađenja odnosa bio još 2017. godine, kada je 38-godišnji vojvoda od Cambridgea svom mlađem bratu savjetovao da uspori u vezi sa svojom tada novom djevojkom Meghan Markle. Njihov se odnos nakon toga počeo drastično mijenjati, a dovelo je do toga da tjednima nakon Harryjevog vjenčanja, na kojem mu je William bio vjenčani kum, braća nisu razgovarala, da bi u konačnici došlo do Megxita i svih komplikacija koje je isti donio, zbog čega su William i otac, princ Charles, ostali slomljeni.