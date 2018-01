Helen Mirren i Liam Neeson: Susret bivših ljubavnika nakon više od 30 godina

O njihovoj vezi, koja je trajala od 1980. do 1985. godine, malo se zna. Tek ponekad, jedno od njih bi u intervjuu spomenulo drugoga sa sjetom. Više od 30 godina od prekida romanse, Helen Mirren i njezin sedam godina mlađi kolega Liam Neeson, ponovno su se susreli pred televizijskim kamerama

Iako je nedavno potvrdila kako nema namjeru više glumiti kraljicu Elizabetu II u idućoj sezoni hit serije 'The Crown', to ne znači da 72-godišnja legendarna glumica Helen Mirren namjerava usporiti sa svojom karijerom ili se umiroviti.

Duhovita i uvijek elegantna gostovala je u Graham Norton Showu , no ono zbog čega je njezino gostovanje postalo hit u medijima činjenica je da je pored nje sjedio 65-godišnji kolega Liam Neeson .

Rijetki se toga možda sjećaju, no Helen Mirren i sedam godina mlađi Neeson bili su u ljubavnoj vezi od 1980. do 1985. godine, a upoznali su se na setu filma 'Excalibur'. Njihova veza bila je poprilično tajna, stoga je sve iznenadilo kada je britanska glumica, u jednom intervjuu, otkrila kako joj je upravo on bio dečko.