Goran Bogdan demantirao srpske medije i neće glumiti pjevača narodne glazbe

Posljednjih dana srpskih mediji su tvrdili kako naš glumac treba igrati glavnu ulogu u filmu i seriji 'Toma' o životu legendarnog pjevača i boema Tome Zdravkovića, no sad se napokon oglasio i sam Goran Bogdan

'Nije istina da ću igrati u tom filmu', izjavio je Goran Bogdan za Večernji list. Glumac je demantirao i izjavu koju su krajem prošle godine plasirali srpski mediji kada je glumac u jednom intervjuu, na pitanje zbog čega serija nije prikazivana u Hrvatskoj, navodno kazao: 'Ma boli me k… za Hrvatsku i za to što serija tamo nije prikazana. Slobodno to tako napišite.'

'Nisam to rekao. Ali kao da je bitno… Nisam rekao da me ‘boli k…. za Hrvatsku’, nego da me ‘boli k… hoće li Hrvatska ili bilo tko drugi emitirati 'Senke nad Balkanom'. Referirao sam se na emitiranje serije, a ne na emotivne osjećaje prema svojoj ili bilo kojoj državi', poručio je.