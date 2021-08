Glumicu Charlize Theron prijatelji iznenadili rođendanskom zabavom iz snova

Slavna glumica se pohvalila u subotu kako je 46. rođendan proslavila uz zabavu na brodu s temom matrualnih zabava iz 1980-ih i misterioznog ubojstva

U razgovoru za InStyle Theron je još 2018. govorila o starenju i načinu na koji se mijenja njen pristup toj temi kako stari.

'Postoje dani kada zaista volim svoje lice i nemam problema s borama oko usta ili očiju, ali postoje i dani kad si govorim da je možda vrijeme za zatezanje lica. I to je uredu', rekla je Theron i dodala kako to ne znači da ne želi ostariti.

'Što više prihvatimo da je to normalno i dio procesa, to ćemo biti pod manjim pritiskom. Budite dobri prema sebi. Prihvatite svakoga dana ono što je, i to je to', rekla je Theron.