Glumica dalmatinskih korijena ima razloga za slavlje: Njezina serija hit je na Netflixu, a uskoro stiže i nova

Iako je serija 'Absentia' snimljena i prikazana još 2017., osam godina kasnije, gotovo preko noći, postala je globalni hit nakon što ju je Netflix uvrstio u svoju ponudu. Mračni triler s elementima psihološke drame u samo nekoliko dana uletio je u sam vrh najgledanijih serija svijeta, a publika je iznova otkrila njegovu najveću snagu - karizmatičnu Stanu Katic

Iako je emitirana još 2017. godine, serija 'Absentia' proteklih je dana doživjela neočekivani globalni uzlet. Nakon što ga je Netflix ubacio u svoju ponudu, mračni triler s FBI-evom agenticom Emily Byrne, u izvedbi nevjerojatne Stane Katic, odmah je došao u sam vrh najgledanijih naslova. Gledatelji je opisuju kao 'intenzivnu, brutalnu i nepredvidivu', a 'Absentia' se trenutno nalazi među 10 Netflixovih najgledanijih serija na svijetu.

Uz novi val popularnosti 'Absentie', Stana Katic, na veliku radost brojnih obožavatelja, najavila je svoj povratak na male ekrane. Glumit će u špijunskoj drami 'Entangled', priči o bračnom paru koji kao operativci CIA-e pokušavaju balansirati obiteljski i opasan profesionalni život u jednoj od najrizičnijih zemalja svijeta. Seriju potpisuje Will Pascoe, producent 'Absentie', što će gledateljima donijeti svojevrsni reunion. Nakon što je vijest objavio Deadline, Katic ju je potvrdila na društvenim mrežama, a fanovi su joj zatrpali Instagram komentarima: 'Prekrasna si!', 'Nisi ostarjela ni dana!', 'Jedva čekamo vidjeti te ponovno u akciji!'

Od 'Castlea' do Netflixove zvijezde Teško je povjerovati da je prošlo gotovo deset godina od završetka osam sezona dugog ABC-jevog hita 'Castle', u kojem je tumačila detektivku Kate Beckett i postala jednom od najplaćenijih televizijskih glumica. Iako je njezin odlazak iz serije 2016. godine bio buran i iznenadan, Katic je bila zahvalna na iskustvu, a povodom njezina odlaska, kolega Nathan Fillion posvetio joj je emotivnu poruku: 'Stana je bila moj partner sve ovo vrijeme… I dalje će ostati jedna od najvećih televizijskih detektivki.'

Privatni život daleko od reflektora Katic već godinama živi povučeno. Sa suprugom, australskim biznismenom hrvatskih korijena Krisom Brkljačem, vjenčala se 2015. godine u Dalmaciji, zemlji svojih predaka. Majka joj je iz Sinja, otac iz Srbije, a ona sama nikad nije skrivala koliko je vezana uz Hrvatsku. 'Dalmacija je spektakularna. Obožavam se vraćati, družiti se s obitelji i jesti mamina jela. Blitva i bakalar su mi svakodnevica', priznala je tijekom ranijih gostovanja u Hrvatskoj. Par je 2022. godine u tajnosti dobio dijete, a vijest je postala javna tek kad je glumica čestitala suprugu Dan očeva. I danas rijetko objavljuju zajedničke fotografije, no ona je sve aktivnija na Instagramu i TikToku, promičući ekologiju, vrtlarstvo i zdrav život.

Ponosna na svoje korijene O svojim roditeljima često govori s dubokim poštovanjem: 'Moji roditelji stigli su u Kanadu kao tinejdžeri, bez ičega. Radili su teško da školuju šestero djece. Mislim da su bili nevjerojatno hrabri.' Bez obzira na svjetsku slavu, tvrdi da će zauvijek biti 'obična djevojka' koju će mama i dalje upozoravati riječima: 'Stano, ispravi se.'