Glumac Marko Cindrić dobio sina: 'Grlim te i ljubim u jedinom novom normalnom kojeg vrijedi živjeti'

UPOZNAVANJE Razbio si mi ego u nepovrat i ostavio malo prostora da žalim za prošlim životom. Iscjedio si ga iz mene i otpustio kroz sifon bitnoga. Pokušao sam kliznuti kao kap skočila s rajngle po keramičkoj ploči i ispario između redova. Na trenutke progutao sam jecaje svega sad i izgubio dječačke ovisnosti u tvom zagrljaju. Kada ugasi se rasvjeta i voda iz radijatora otputuje tjeraš me da učim novi jezik. Tvoj jezik. Jezik jednostavnosti obavijen velom straha. Straha kakvoga do sad nisam poznavao. Osluškujem te dišeš li i jesi li gladan Buku prdeža i snova koje mi još ne možeš ispričati. Grlim te i ljubim u jedinom novom normalnom kojeg vrijedi Živjeti.