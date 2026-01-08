Gerard Butler sasvim iskreno: 'Gluma mi je izbila svu snagu iz tijela'

U novom intervjuu zvijezda filma '300' otvoreno je progovorila o fizičkim bolovima, trijeznom životu i mjestu gdje je danas najsretniji

Kad dođe kraj svijeta, Gerard Butler nada se da bi bio poput svog junaka Johna Garrityja iz nastavka filma 'Greenland 2: Migracije' – hrabar i smiren – a ne netko tko bi vas udario zbog role toaletnog papira.

'To nam je negdje u glavi!', kaže 56-godišnji škotski glumac za People, govoreći o suočavanju sa stvarnim prirodnim katastrofama. 'Možda čak i nije u pozadini, već u prvom planu. Sve je pomalo kaotično ovih dana, pa se pitaš – kako bi to izgledalo za mene? Gdje bih otišao? Kako bih reagirao, emocionalno i fizički? Kako bih preživio to iskustvo?' Novi film nastavak je uspješnog 'Greenlanda' iz 2020. godine, a uz Butlera glume Morena Baccarin kao njegova supruga Allison i Roman Griffin Davis kao njihov sin. Nakon što njihov bunker postane nesiguran, obitelj kreće na opasno putovanje Europom u potrazi za novim utočištem.

'Ono što mi se sviđa kod ovog nastavka jest to što je priča intimnija, fokusirana na obitelj. Volim misliti da bih i sam bio poput Garrityja – da bih pomogao drugima. Ili možda, tko zna, bio onaj tip koji krade auto', našalio se Butler. Glumac priznaje da se i on suočavao s neizvjesnošću kad je odlučio napustiti odvjetnički posao i okušati se u glumi. 'To me jednostavno nije činilo sretnim', prisjeća se. 'Možda bih dobro zarađivao, ali ne bi mi ispunilo dušu. Gluma mi je donijela ono što sam oduvijek želio – izazove, snove i osjećaj ispunjenosti.' No, priznaje da ga je gluma i fizički iscrpila.

