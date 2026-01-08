Gerard Butler sasvim iskreno: 'Gluma mi je izbila svu snagu iz tijela'

U novom intervjuu zvijezda filma '300' otvoreno je progovorila o fizičkim bolovima, trijeznom životu i mjestu gdje je danas najsretniji
Kad dođe kraj svijeta, Gerard Butler nada se da bi bio poput svog junaka Johna Garrityja iz nastavka filma 'Greenland 2: Migracije' – hrabar i smiren – a ne netko tko bi vas udario zbog role toaletnog papira.
'To nam je negdje u glavi!', kaže 56-godišnji škotski glumac za People, govoreći o suočavanju sa stvarnim prirodnim katastrofama. 'Možda čak i nije u pozadini, već u prvom planu. Sve je pomalo kaotično ovih dana, pa se pitaš – kako bi to izgledalo za mene? Gdje bih otišao? Kako bih reagirao, emocionalno i fizički? Kako bih preživio to iskustvo?'
Novi film nastavak je uspješnog 'Greenlanda' iz 2020. godine, a uz Butlera glume Morena Baccarin kao njegova supruga Allison i Roman Griffin Davis kao njihov sin. Nakon što njihov bunker postane nesiguran, obitelj kreće na opasno putovanje Europom u potrazi za novim utočištem.
'Ono što mi se sviđa kod ovog nastavka jest to što je priča intimnija, fokusirana na obitelj. Volim misliti da bih i sam bio poput Garrityja – da bih pomogao drugima. Ili možda, tko zna, bio onaj tip koji krade auto', našalio se Butler.
Glumac priznaje da se i on suočavao s neizvjesnošću kad je odlučio napustiti odvjetnički posao i okušati se u glumi.
'To me jednostavno nije činilo sretnim', prisjeća se. 'Možda bih dobro zarađivao, ali ne bi mi ispunilo dušu. Gluma mi je donijela ono što sam oduvijek želio – izazove, snove i osjećaj ispunjenosti.'
No, priznaje da ga je gluma i fizički iscrpila.
'Gluma mi je izbila svu snagu iz tijela', kaže Butler, misleći na godine napornih akcijskih scena i ozljeda koje je zadobio u filmovima poput '300'. 'Da sam ostao odvjetnik, vjerojatno ne bih šepao ovoliko, ali bih se možda ubio od alkohola. Pio sam dosta dok sam radio kao odvjetnik, a kad sam počeo glumiti i raditi ono što volim, bilo mi je puno lakše prestati.'
Danas, kao trijezan čovjek, mir i sreću pronalazi u prirodi. 'Kad sam u Škotskoj, na zapadnoj obali – život je jednostavno dobar', kaže.
'Kad je prvi film izašao, počela je pandemija pa sam otišao na put kamperom duboko u planine Arizone, oko Sedone. U jednom trenutku pomislio sam: 'Trenutno ne postoji ništa loše.' Zemlja je predivna i otporna. Sve se činilo pravim.'
'Kad si u prirodi, tamo gdje ti je i mjesto, sve se nekako posloži. Čak i kad nije lako, sve postane barem malo bolje', dodaje Butler.
A ako bi dočekao kraj svijeta? Kaže da bi tada volio biti negdje vani – 'sjediti na planini i gledati u jezero, ili stajati na stijeni iznad oceana'.
Film 'Greenland 2: Migracije' u kinima je od 9. siječnja.