Fotograf vjenčanja Toma Cruisea i Katie Holmes otkrio što se odvijalo 'iza kulisa' svadbe

Kako je sve to izgledalo 2006. godine u dvorcu Odescalchi u talijanskom Braccianu, otkrio je tek sada, podijelivši mnoge zanimljive i javnosti nepoznate detalje.

Bilo je to uistinu vjenčanje stoljeća, prepuno slavnih faca s holivudske A liste, stoga ne čudi to da su svi fotografi svijeta željeli da upravo oni budu ti koji će zabilježiti taj događaj. Čast je pripala fotografu Robert Evansu te je on tih dana snimio oko 5000 fotografija.

Inače, fotograf Evans snimao je i vjenčanje Jennifer Aniston i Brada Pitta 2000. godine, no za Yahoo Entertainment odlučio je otkriti detalje s Cruiseova vjenčanja.

'Kada smo se susreli, bio je jako uzbuđen. Bilo je to nekako u vrijeme kada su mediji počeli pisati pomalo loše o njemu nakon onog skakanja na kauču, ali bio je jako fin. Rekao mi je: 'Tako sam sretan što sam te upoznao! Kada sam vidio tvoje radove, znao sam da je to - to!' Bio je jako uzbuđen', otkrio je Evans, dodavši da je s kolegom fotografom stigao u Rim i bio smješten u hotelu odmah pored sobe mladenaca.

Snimanja su počela dva dana prije službene ceremonije, uz razna slavlja i svečane večere. A onda su počele pristizati svjetske face - Jennifer Lopez, Victoria i David Beckham, Will Smith i Jada Pinkett Smith... No svi oni nisu ga ni najmanje impresionirali, jer bio je fokusiran na to da svoj posao odradi što je bolje moguće.