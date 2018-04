Fear The Walking Dead – nova, uzbudljiva sezona je pred vratima!

Četvrta sezona zombi apokaliptične serije Fear The Walking Dead konačno stiže na naše male ekrane! Ekskluzivna premijera ove popularne zombi serije očekuje nas 16. travnja u 23 sata istovremeno s američkom premijerom, na kanalu AMC Hrvatska

Osim toga, nova sezona donosi nam nešto što su mnogi fanovi zombi apokalipse diljem svijeta priželjkivali već neko vrijeme - spajanje radnji sestrinkih serija Fear the Walking Dead i The Walking Dead. Svijet Madison Clark (Kim Dickens) i njezine obitelji gledat ćemo kroz oči nekog novog – Morgan Jones (Lennie James) priključuje se Fear The Walking Deadu.

Četvrta sezona Fear The Walking Dead donosi nam 16 sasvim novih epizoda, u kojima će se ispreplitati tama i svijetlo, teror i milost, heroji i kukavice. Uronite u novo-staru stvarnost koju donosi svijet zombi serije Fear the Walking Dead!

Izvrsna glumačka postava

Glumačku postavu zombi poslastice Fear The Walking čine jaka glumačka imena. U glavnim ulogama su Kim Dickens (Gone Girl, Deadwood) kao Madison Clark, Frank Dillane (Sense8) kao Nicholas Clark, Alycia Debnam-Carey (The 100) kao Alicia Clark, Colman Domingo (True Crime) kao Victor Strand, Danay Garcia (Prison Break) kao Luciana Galvez, Lennie James (Snatch) kao Morgan Jones, Garret Dillahunt (The Mindy Project) kao John Dorey, Jenna Elfman (Dharma And Greg) kao Naomi i Maggie Grace (Lost) kao Althea.

Produkciju potpisuju Scott M. Gimple, Andrew Chambliss, Ian Goldberg, Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd i Greg Nicoter.

Ekskluzivna premijera Fear The Walking Dead očekuje nas 16. travnja, u 4:00 poslije ponoći istovremeno s američkom premijerom, kao i u repriznom terminu istog dana u 23:00 sata. Fanovi ove zombi poslastice nove epizode moći će pratiti od 23. travnja svakog ponedjeljka u 3:00 ujutro i u 22:00.