Fatalnoj turskoj zvijezdi koja se na setovima zaljubljivala u svoje partnere, gluma nije jedino čime se bavi

Glumica iz serije 'Očev izbor' koja je u ulozi Ilay, domaći gledatelji se sjećaju po serijama 'Asi' u kojoj je igrala Zeynep te 'Ljubav, vjera, nada' kao Have. Osim talenta i ljepote, vrlo je osviještena i velika zagovarateljica ljudskih prava, a bavi se i nakitom

Za vrijeme sudjelovanja na izboru za Miss Turske televizijski producenti ponudili su joj da bude voditeljica sportskih vijesti na tamošnjoj javnoj televiziji. Završila je studij u Istanbulu, a prvu glavnu ulogu ostvarila je u seriji 'Ljubav, vjera, nada' u kojoj je igrala sa Muratom Ünalmisom s kojim joj se i privatnom životu dogodila ljubav. On ju je zaprosio već na snimanju 14. epizode. Vjenčali su se u svibnju 2011. godine, no u prosincu 2012. su se razveli.

Pisalo se kako je izjavljivala da ne želi roditi, nego da će posvojiti dijete, no ona je u jednom intervjuu izjavila da ne postoji veća bliskost od one između majke i djeteta. 'Najviše se veselim vlastitom rođendanu, premda je to u stvari dan moje majke. Ona svaki moj rođendan doživljava kao moje ponovno rođenje. I ja želim znati kakav je to osjećaj', izjavila je glumica.