Tko je Fidan najbolja prijateljica glavne junakinje serije 'Leyla': Ovo je završila prije glume

D.A. Morić

20.08.2025 u 22:15

Lilya Irem Salman
Lilya Irem Salman Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo
Domaći gledatelji turske uspješnice na Novoj TV prepoznali su glumicu Lilya Irem Salman iz serije 'Snaga obitelji' kada je utjelovila je lik Talje - pomalo umišljene djevojke čiji se karakter s vremenom mijenjao. U 'Leyli' glumi hrabru mladu djevojka koja je bezuvjetna podrška glavnoj junakinji a zaljubljena je u njezinog prijatelja s kojim je odrasla na smetlištu

Lilya Irem Salman je turska glumica rođena u Istanbulu 1999. godine. Turski mediji ranije su isticali da se, prije nego je krenula punim intenzitetom u glumu, željela baviti pomorstvom.

Voli mjuzikle

Kako je izjavila, voli pustolovine i nadala se da će ih u tom poslu biti napretek. Premda je ispite na dugo odgađala, kad se napokon pripremila i izašla na njih, uspješno ih je položila. Potom je uslijedio posao, no brzo je shvatila da pomorstvo nije onakvo kakvim ga je zamišljala.

Serija 'Leyla' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo

Glumačku je karijeru započela u kazalištu uz pomoć prijatelja njezina oca, a posebno voli glumiti u mjuziklima. Poznata je i po pjevačkom talentu.

