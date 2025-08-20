Tko je Fidan najbolja prijateljica glavne junakinje serije 'Leyla': Ovo je završila prije glume

Lilya Irem Salman je turska glumica rođena u Istanbulu 1999. godine. Turski mediji ranije su isticali da se, prije nego je krenula punim intenzitetom u glumu, željela baviti pomorstvom .

Voli mjuzikle

Kako je izjavila, voli pustolovine i nadala se da će ih u tom poslu biti napretek. Premda je ispite na dugo odgađala, kad se napokon pripremila i izašla na njih, uspješno ih je položila. Potom je uslijedio posao, no brzo je shvatila da pomorstvo nije onakvo kakvim ga je zamišljala.