Fanovi oduševljeni: Autobiografija pjevača Iron Maidena, Brucea Dickinsona, prevedena na hrvatski jezik

Glazbena knjižara Rockmark predstavlja 'Čemu služi ovaj gumb?', hrvatski prijevod svjetskog bestselera 'What Does This Button Do?', autobiografije pjevača Iron Maidena, Brucea Dickinsona

Kasnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća, Iron Maiden nametnuli su se kao pioniri britanske rock i metal scene, a veliku ulogu na putu do globalnog uspjeha odigrao je njihov drugi pjevač – Bruce Dickinson. Dva je puta bio frontman benda, od 1981. do 1993., te od 1999. do danas, a njegova karizmatična scenska pojava, neupitne vokalne sposobnosti i adrenalinom nabijeni nastupi uživo osigurali su mu status legende. Bruce Dickinson pjevač je Iron Maidena više od trideset godina, a osim uspješne solo karijere okušao se i na mnogim područjima izvan glazbe: bio je (ili još uvijek jest) pilot zrakoplova, poduzetnik, motivacijski govornik, romanopisac, proizvođač piva, radijski voditelj, scenarist i mačevalac svjetske klase.

U autobiografiji 'Čemu služi ovaj gumb?' Dickinson na svoj jedinstven način, vođen strašću i anarhističkim smislom za humor, otkriva priče o osebujnom odrastanju u Velikoj Britaniji, naglom usponu Maidena, filozofiji mačevanja, govori o iskonskoj ljepoti Boeinga, solo karijeri tijekom koje je posjetio ratno Sarajevo i pobjedi nad rakom kojeg je iz svog života otpravio kao da je nepozvani gost, stoji u najavi. Originalno izdanje 'What Does This Button Do?' objavljeno je u listopadu 2017. godine i odmah je zasjelo na liste najčitanijih izdanja američkog New York Timesa i britanskog Sunday Timesa. 'Čemu služi ovaj gumb?' prva je knjiga tematski vezana za Iron Maiden prevedena na hrvatski jezik.