Fani Stipković pozirala bez grudnjaka i obožavatelje bacila u trans

View this post on Instagram

𝒮𝑒𝓈𝓈𝒾𝑜𝓃𝓈 𝒾𝓃 𝒷𝓁𝒶𝒸𝓀 𝒶𝓃𝒹 𝓌𝒽𝒾𝓉𝑒 ♠️ . . #work #campaign . . . . _____________________________________________________________ #fanitv #campaign #photoshoot #blackandwhite #photography #tv #television #journalist