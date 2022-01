Fani Čapalija prisjetila se prošlosti, pa zaključila: 'Sve više uviđam da živim život kakav mnogi priželjkuju'

Fani Čapalija davne 1993. godine proglašena je najljepšom Hrvaticom, a potom je na svjetskom izboru ušla među prvih pet finalistica. Iako se činilo da će brzo domaće modne piste zamijeniti svjetskim, njezin život krenuo je u sasvim drugom pravcu. Kako danas živi i kako se osjeća otkriva u novom intervjuu

'Ljubav je pokretač svega, i moj život je ispunjen ljubavlju, ali to je sve što na tu temu imam za reći, a ako će se u mom životu dogoditi nešto vrijedno dijeljenja s javnošću, ja to neću kriti, kao što nisam ni do sada,' rekla je za Story.