Evo zašto Melania Trump nikad neće biti popularna kao Michelle Obama

Prva dama Amerike polako se nakon operacije bubrega vraća u javnost i središte pozornosti. S tim povratkom Melania Trump bilježi i značajan porast popularnosti, iako je to daleko od popularnosti kakvu je imala Michelle Obama. Koji su tome razlozi i ima li šanse da je ipak dostigne?

Međutim, podrška javnosti Melaniji Trump još uvijek je daleko od one kakvu je uživala njezina prethodnica Michelle Obama ili Laura Bush kasnih 60-ih.

Jedno od objašnjenja za rast Melanijine popularnosti je pokazano htjenje da bude tradicionalna prva dama. Ankete pokazuju da Amerikanci još uvijek vole tradicionalne prve dame spremne poduprijeti svoga supruga, prigrliti svoju ulogu majke i ne petljati se u visoku politiku, a Melanija ta očekivanja ispunjava. Jasno je dala do znanja da nema namjere svome mužu biti politička savjetnica, a u obavljanju svečanih dužnosti prve dame pokazala je otmjenost i nepogrešivost - svejedno dočekuje li strane uvažene goste ili je domaćin događanja poput Uskršnjeg kotrljanja jaja. To je pristup kakvim je zaslužila veliku potporu.

Prema drugoj tezi, ograničavajući faktor Melanijine popularnosti je snažna polarizacija članstva stranke njezinog supruga, no istraživanje autora knjige pokazuje da su stavovi prema Melaniji manje polarizirani nego prema bilo kojoj drugoj supruzi nekog predsjedničkoj kandidata od 2000. godine.

O tome zašto Melania Trump, unatoč svim povoljnim čimbenicima, u popularnosti kaska za Michelle Obama ističu se dvije teze, no istraživanja koja su proveli autori knjige obje ih pobijaju.

Stvarni razlog: nedostatak vidljivosti

Zaključak autora knjige je da Melania kaskanje za popularnosti Michelle Obama vuče još iz predsjedničke kampanje kada nije bila baš vidljiva, a ni u ulozi prve dame ima relativno beznačajnu ulogu. Njihova anketa govori kako gotovo 70 posto Amerikanaca smatra da je važno da supružnici predsjedničkih kandidata budu aktivni i vidljivi tijekom kampanje. Melanija je u ovim očekivanjima podbacila. Dok su supružnici drugih predsjedničkih kandidata imali vodeću ulogu na stotinama različitih događanja, u njenom se slučaju radi o nekolicini i mjesecima je bila potpuno odsutna iz suprugove kampanje.

Javnost od prvih dama ne očekuje samo da njeguju tradicionalne vrijednosti, nego da budu aktivne i vidljive. U ovom konceptu 'novog tradicionalizma' Melania nije u potpunosti ispunila očekivanja te otkako je postala prvom damom održala je puno manje govora od svojih prethodnica. Na njezinu inicijativu 'Be Best' trebalo je čekati svibanj druge godine službovanja, a sve upućuje na to da je niti neće baš zagovarati tako aktivno i vidljivo.