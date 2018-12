Evo što poznate Hrvatice zaista misle o društvenim mrežama i negativnim komentarima koje im ostavljate

Zaluđenost društvenim mrežama sve više uzima maha, a osim brojnih prednosti koje su one donijele današnjici, ima tu i mnogih minusa. Jedan od njih je govor mržnje i sve veća neobuzdanost korisnika u izražavanju mišljenja. Kako se s negativnim kritikama i komentarima nose poznate osobe, koje su tome svakodnevno izložene, otkrivaju za tportal

Zbog ubrzanog načina života društvene mreže postale su najbrži i najjednostavniji način komuniciranja, a samim time i načini na koje to činimo promijenili su se. Komunikacija se tako odvija i pomoću komentara na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i ostalima.

Internetske rasprave nisu rijetkost u današnje vrijeme, a često im sudionici budu i javne osobe. Zbog toga smo odlučili provjeriti kako domaći celebrityji doživljavaju online negativne komentare i što poduzimaju kada ih dobiju.

'Negativnih komentara uvijek ima. Mislim da ih svi dobivamo. Treba se naučiti nositi s time jer svatko reagira u tom trenutku. Čovjek si i pogodi te. Ništa čudno, ali treba znati razlučiti tko je bitan, koji su komentari konstruktivni, a koji su čista mržnja. Smatram da nas to ne treba dirati', otkriva nam Franka Batelić, pjevačica koja je u svijet showbiza ušla dosta rano. 'Ne odgovaram na takve komentare. S 15 godina otišla sam na audiciju i sve je bila čista slučajnost. Nikada se nisam previše mučila i nisam imala previše negativnosti oko sebe. Uvijek će toga biti, svatko ima svoj ukus i nekome se sviđa ono što napraviš, nekome ne i tako to treba prihvatiti', govori nadalje simpatična Istrijanka, ali naglašava kako o takvim problemima treba otvoreno razgovarati, pogotovo ako je osoba nesigurna u sebe i svoj rad.

'Mislim da je najbolje za svakoga tko se bavi javnim poslom da zanemari kritike koje nisu konstruktivne. Ignoriranje toga je najbolje jer nema ništa od svađe s ljudima. Svako ima pravo na svoje mišljenje i reći što želi, tako da je najbolje živjeti svoj život i ne dirati druge', zadovoljno i s osmijehom na licu kaže Nives Ivanišević.

Da joj mišljenje drugih nikada nije bilo previše bitno, dokazuje nam svojim radom, ali i modnim izričajem glumica Judita Franković, a isto je potvrdila i kada smo je upitali kako se nosi s negativnim kritikama publike putem društvenih mreža. 'Nisam aktivni sudionik društvenih mreža, pa negativne komentare ni ne primjećujem. To je sad postala neka praksa - kad izađe neki intervju, ljudi komentiraju. Ponekad to pročitam, ali zapravo je normalno da te svi ljudi ne vole pa se ne može ni očekivati da će sve biti pozitivno. Ali opet, ta količina mržnje mi je naporna i to mi se ne sviđa pa ih zato uglavnom ne čitam', rekla je kroz osmijeh simpatična Judita te dodala kako se teško privikava na promjene koje su društvene mreže donijele svijetu. Dugogodišnja pjevačica Neda Ukraden slaže se da je ignoriranje najbolja taktika za ovaj problem.

'Ignore je moja taktika. To su ljudi koji su zaista bolesni. Naravno, ne treba sve hvaliti, ali iznositi mržnju, neistinu i vrijeđati nekoga na bilo kojoj osnovi odraz je žalosne psihe koja ne treba nikoga uzbuđivati i vrijeđati. Po meni, to se treba kažnjavati. Pravila igre se ne znaju, ne znate tko će vas udariti s koje strane. Često su to igre koje su izvan profesionalnog i zadiru u sferu privatnog. Treba dići glas i sankcionirati to kao krivično djelo', smatra Neda.

'U početku, prije neke tri godine, dosta sam se teško nosila s negativnim komentarima. Htjela sam općenito znati kakvo je tržište, što ljudi misle o plus size modelima, međutim s vremenom nadjačaš to, postaneš zreliji i postaneš svjestan toga da stvarno nije bitno što misle drugi ljudi i da je bitno da si ti zadovoljan, da noću možeš zaspati. Ljudi će uvijek imati nešto reći i što prije to prihvatiš, to bolje i u poslovnom i u privatnom smislu', otvoreno govori Lucija Lugomer, prvi hrvatski plus size model, te dodaje: 'Moje rješenje za negativne komentare su block i spam. Smatram da su moje društvene mreže stvorene da bi nekome pomogle i zato ne volim negativnost i mržnju. Uvijek se nadam da ću to vidjeti prije drugih ljudi da što prije obrišem komentar i da se ne kreće u neke nepotrebne rasprave jer se time širi još veća negativa.'

'Nema tu taktike. Moram priznati da nemam previše negativnih komentara, a vidjet ćemo sad kad počne kružiti nova pjesma što će ljudi govoriti i komentirati. Sto ljudi, sto ćudi - ne možeš svakoga u životu zadovoljiti', kaže pak estradna ikona Jelena Rozga, koja je na scenu došla još davne 1996. Zbog toga je prošla i onaj stariji način probijanja na estradu, a dobro se upoznala i s današnjim.

'Apsolutno je teže mlađim ljudima. Kad gledaš sve skupa, imaš društvene mreže i imaš se kako promovirati i kako najaviti neki svoj novi rad, ali ako se ne radi kvalitetno, sve je to kratkog vijeka. Ja sam iz one garde 90-ih, a tada se radilo drugačije i pjesme su se drugačije stvarale, produkcija je bila drugačija. Da biram ponovno, birala bih opet isto', zaključila je Rozga.

Iako je na društvenim mrežama mnogo kude i zasipaju ružnim komentarima, voditeljica Nikolina Pišek ne obazire se na zlobne riječi. 'Nemam problem s time, a mislim da ti komentari više govore o ljudima koji ih pišu nego o meni. Pročitam i eventualno nekome nešto odgovorim, ali nikoga ne brišem.'

Njezina kolegica Doris Pinčić Rogoznica misli da je sve to prirodno i da se ne možeš uvijek svima svidjeti. 'Nitko ne može reći da ga ne dirne kad netko nešto loše napiše o njemu, nešto što nema veze s istinom. S druge strane neki dan sam baš čitala knjigu Kristine Ercegović koja kaže - što god da napraviš, 20 posto ljudi to uvijek neće odobravati i neće voljeti. Ako si javna osoba, tih 20 posto se diže na veći postotak. Tako da je prirodno da se nekome ne sviđaš samo zato što dišeš. Mislim da je najbolje da budeš svoj.'

Glumica Kristina Krepela pak kaže da nije navikla na negativne i loše komentare. 'Društvene mreže nemam, osim Instagrama, a nemam loših komentara. Drugo ne čitam, na portale ne idem, vijesti ne čitam, dnevnik ne gledam. Sve bitno već nekako dođe do mene. Vodim se onom: mišljenje drugih je njihovo mišljenje i svi ljudi u drugim ljudima vide ono što nemaju u sebi.'

Mlada i talentirana pjevačica Mia Dimšić otkrila nam je da je prije mnogo više čitala sve te komentare, a danas to izbjegava. 'Moram priznati da sam se sada već navikla na to, pa kad i vidim neki loš komentar, okrenem to na zezanciju i pozitivu. Ako netko stavlja govor mržnje na moju stranicu, to maknem. Ove bezazlene komentare ne mičem, to ostavim.'

'Sreća u nesreći je to da su društvene mreže došle u godinama koje sad imam. Da sam mlađa, vjerojatno bi me to puno više pogađalo, jer svi smo mi ljudi i ne možeš to nikada u potpunosti ignorirati. Kad dođeš u neke ozbiljnije i zrelije godine i iza sebe imaš neki rad na koji se možeš osvrnuti, onda takvi komentari ne mogu utjecati na vas. Tako i ja pogledam što sam napravila, ljude kojima sam se okružila i onda se ti loši komentari naprosto odbijaju od mene. Ignoriram, ne upuštam se u neke velike rasprave, nisam taj tip i nisam tome sklona', kaže nam pak nekadašnja manekenka, a danas voditeljica Korana Gvozdić.

Voditeljica Renata Sopek na ovu temu kaže: 'Moram reći da nemam neugodna iskustva i da promoviram pozitivan način života, tjelovježbe i neke zdrave životne navike. Mislim da ljudi pozitivno reagiraju na to, a da se i dogodi nešto negativno, na to uopće ne treba reagirati. Ne možeš se svima dopasti, a gdje bih stigla da se krenem raspravljati? Ako si zadovoljan sobom, nećeš siktati i biti zloban. Takvi komentari jako puno govore o onima koji ih pišu.' Bivša misica Lejla Filipović otkrila je da nema problema s negativnim komentarima na društvenim mrežama, ali od prijateljica jako dobro zna kako je to.

'To je nekakav karcinom društva. Mislim pri tome na svu tu gorčinu i nezadovoljstvo ljudi koji očigledno imaju previše vremena. Pročitala sam i ja nekoliko stvari o sebi. I to više nisu samo komentari toga kako sam se obukla, već zadiranje u privatnost, što je jako ružno i to će danas-sutra čitati moja djeca. Osobno bih to zabranila i ukinula komentiranje. Nikada se ne bih spustila na taj nivo da ulazim u raspravu. Osobno nisam imala nikada potrebu komentirati ništa što ne mogu iskreno pohvaliti', zaključila je lijepa Lejla.