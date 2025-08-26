Evo što je Donald Trump rekao o zarukama Taylor Swift i Travisa Kelcea

Kao i o svemu, Donald Trump ima mišljenje i o zarukama Taylor Swift, o kojoj je sada progovorio u bitno drugačijem tonu
Američki predsjednik Donald Trump, poznat po čestim napadima na Taylor Swift na društvenim mrežama, ovoga je puta iznenadio izjavom u kojoj je pjevačici i njezinom zaručniku Travisu Kelceu poželio sreću.
Trump komentirao zaruke Taylor Swift
Samo nekoliko sati nakon što su Swift i zvijezda NFL-a na Instagramu objavili da su se zaručili, američki predsjednik je tijekom sastanka u kabinetu komentirao njihov veliki trenutak.
'Želim im puno sreće. On je sjajan igrač i mislim da je sjajan dečko, a ona je izvanredna osoba. Želim im svu sreću', rekao je Trump.
Od otvorenog neprijateljstva do neočekivanih komplimenata
Trump se mjesecima obrušavao na Swift, posebno nakon što je prošle godine javno podržala Kamalu Harris u predsjedničkoj utrci protiv njega. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social pisao je kako više nije 'privlačna' otkako je izjavio da ju 'mrzi', a ismijavao je i njezinu popularnost, predviđajući pad prodaje albuma – što se nije dogodilo.
Nerijetko ju je uspoređivao s Brittany Mahomes, suprugom quarterbacka Kansas City Chiefsa Patricka Mahomesa i bliskom prijateljicom Kelcea. 'Volim Brittany puno više od Taylor. Ona je velika Trumpova obožavateljica. Taylor je liberalna i uvijek podržava demokrate, zbog čega će vjerojatno platiti cijenu', izjavio je svojedobno u emisiji Fox & Friends.
Swift ostaje politički jasna
Swift je prošle godine u svom obraćanju javnosti naglasila da Harris 'predstavlja mir nasuprot kaosu' te da se bori za prava LGBTQ+ zajednice, za slobodu žena i za IVF tretmane. Jasno je poručila da glasuje za Kamalu Harris i Tima Walza jer smatra da nude stabilno i pravednije vodstvo.