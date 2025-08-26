Evo što je Donald Trump rekao o zarukama Taylor Swift i Travisa Kelcea

Američki predsjednik Donald Trump , poznat po čestim napadima na Taylor Swift na društvenim mrežama, ovoga je puta iznenadio izjavom u kojoj je pjevačici i njezinom zaručniku Travisu Kelceu poželio sreću.

Samo nekoliko sati nakon što su Swift i zvijezda NFL-a na Instagramu objavili da su se zaručili , američki predsjednik je tijekom sastanka u kabinetu komentirao njihov veliki trenutak.

'Želim im puno sreće. On je sjajan igrač i mislim da je sjajan dečko, a ona je izvanredna osoba. Želim im svu sreću', rekao je Trump.

Od otvorenog neprijateljstva do neočekivanih komplimenata

Trump se mjesecima obrušavao na Swift, posebno nakon što je prošle godine javno podržala Kamalu Harris u predsjedničkoj utrci protiv njega. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social pisao je kako više nije 'privlačna' otkako je izjavio da ju 'mrzi', a ismijavao je i njezinu popularnost, predviđajući pad prodaje albuma – što se nije dogodilo.