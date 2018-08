Ella Dvornik razmišlja o velikom životnom zaokretu

Modna, travel i beauty blogerica Ella Dvornik trenutno je sa svojim zaručnikom Charlesom Pearceom u Londonu. Dok su istraživali nove restorane i gastronomske doživljaje, budući supružnici došli su na vrlo zanimljivu ideju

'Charles i ja ne jedemo meso baš toliko puno. Zapravo ne jedemo meso više od dva puta tjedno. Osobno ne preferiram meso ni u jednom obliku osim ako je riječ o tartaru, carpacciu ili pašticadi. Vrlo često kada moj obrok sadržava meso - ono ostaje po strani. Charles s druge strane ne jede crveno meso, on preferira piletinu, a ribu ne jede uopće. Stoga smo počeli razgovarati o tome da probamo vegansku prehranu. Ako ništa drugo, barem zbog istraživanja novih okusa i učenja novih tehnika pripreme hrane', započela je u podužem postu mlada blogerica.

Potom je otkrila kako su se nedavno Charles i ona uputili u veganski restoran da bi zadovoljili znatiželju.

'Znam da postoje određene predrasude u našem društvu kada se govori o vegetarijanskoj ili veganskoj prehrani, ali mi smo nedavno posjetili veganski restoran i shvatili da je zapravo jako ukusno i da si sit nakon tog obroka. Zanimljivo kako smo se mi ljudi adaptirali na ritam da svaki dan jedemo meso, a još su naši preci to smatrali privilegijom. Ono što me zapravo zanima je koliko bi ljudi stvarno jelo meso da moraju sami ubiti životinju. Za sebe mogu garantirati da to nisam u stanju napraviti', otkrila je u nastavku kći kralja funka Dine Dvornika te na koncu napisala da još uvijek nije donijela odluku o tom načinu prehrane i da samo razmišlja o tome.