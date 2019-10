Ella Dvornik progovorila o imenu drugog djeteta i oduševila pratitelje

Prvu kćerkicu koju dijeli sa suprugom Charlesom Pearceom, blogerica Ella Dvornik nazvala je originalnim imenom Balie Dee, a oko imena novog djeteta koje stiže na proljeće sada se oglasila putem društvenih mreža

'Kad me netko pita kako će se zvati beba, ja uvijek samo odgovorim imenom osobe koja me je to pitala. Reakcije su sve! Zabavljalo me to dosta dugo u prvoj trudnoći, sad malo manje, al možda vama bude korisno’, napisala je 27-godišnjakinja na svom Facebook profilu.

Objavom je nasmijala više od 1700 pratitelja na toj društvenoj mreži.