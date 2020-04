Omiljena meteorologinja poprilično je aktivna na svim društvenim mrežama gdje pratiteljima uljepšava svakodnevicu simpatičnim postovima. Dunja Mazzocco Drvar nedavno je pokazala kako trenutno radi u novim, kućnim uvjetima

Why flat earthers are affected by 5G and normal people aren't. (Ukradeno s Facea, George Stefanidis) pic.twitter.com/KxCmi0T20N

Dunju na društvenim mrežama prati cijela vojska poklonika čiji broj zbog njezine duhovitosti i šarma svakog dana sve više raste.

'Ne daj Bože da bih sjela i razmišljala što ću napisati. To mi jednostavno dođe. Ali mislim da je stvar u tome da samo gledam i slušam. Mislim da mi je to komparativna prednost u odnosu na neke druge kolege. Znači, naučiš nešto na fakultetu i desetljećima primjenjuješ to znanje u svom radu. Međutim posao koji radimo direktno se tiče ljudi i mislim da je ključno slušati ih i vidjeti kako je primljena ta naša informacija koju smo prenijeli i je li ju uopće čovjek shvatio. To mi je dosta velika preokupacija - shvaćanje vremenske prognoze - zato što mislim da se pišu nekako šablonizirano jer su iste već godinama, desetljećima. To je kao kad dođete kod liječnika, a on vam govori u stručnim terminima o prognozi bolesti, koristi medicinske izraze koje je naučio na fakultetu i vi ga ne razumijete. Uvijek se trudim 'prevesti' to u svakodnevni život i život većine građana kojima se obraćam', nedavno je ispričala za tportal.