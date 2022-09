'Duboko sam svjestan ovog velikog nasljeđa': Kralj Charles III. želi slijediti put svoje majke

Britanski kralj Charles III. u subotu je obećao da će slijediti primjer svoje majke, nakon što je na tradicionalnoj ceremoniji proglašen novim britanskim monarhom

Novi kralj automatski je naslijedio svoju majku odmah u četvrtak, no Vijeće za nasljeđivanje sastalo se u subotu u Palači St Jamesa kako bi to potvrdilo. Ta Palača najstarije je kraljevsko imanje u Velikoj Britaniji, izgrađeno 1530-ih godina za vrijeme vladavine Henrika VIII.

Događaji u subotu sukladni su tradiciji proglašavanja kraljica i kraljeva staroj nekoliko stotina godina. Bilo je to prvo proglašenje kralja koje se prenosilo na televiziji, a za većinu Britanaca to je bio prvi takav događaj u njihovim životima.

Charles je 41. monarh u kraljevskoj liniji koja seže do normanskog kralja Vilima Osvajača koji je engleski tron osvojio 1066. godine.

Od Vilima Osvajača do Charlesa

Nakon ceremonije u Palači St. Jamesa vojni glazbeni sastav predvodio je vojnike i druge službenike kroz stari dio Londona do Kraljevske burze, prvog centra za trgovinu izgrađenog 1566., gdje su kraljeve proklamacije pročitane još jednom.

One će biti pročitane i u drugim prijestolnicama Ujedinjenog Kraljevstva - škotskom Edinburghu, sjevernoirskom Belfastu i velškom Cardiffu.

Odlazak Elizabete potaknuo je reakcije diljem svijeta. Ljudi odaju počasti kod njezinih spomenika, a zgrade u Europi, Americi i u Africi osvijetljene su bojama Ujedinjenog Kraljevstva. U Britaniji su se ljudi od ranog jutra počeli okupljati ispred kraljevskih palača. Tisuće njih stiglo je pred Buckinghamsku palaču.

Novi kralj postaje monarh i 14 drugih država, uključujući Australiju, Kanadu, Jamajku, Novi Zeland i Papuu Novu Gvineju.

Baka nacije

Britanija je proglasila dane žalosti koji će trajati do sprovoda Elizabete, 'bake nacije', kako ju je jednom nazvao unuk Harry. Datum sprovoda još nije određen, no vjeruje se da će biti unutar tjedan dana. Charles je u subotu najavio da će to biti državni praznik.

Na sprovodu se očekuju čelnici iz cijelog svijeta, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena koji je to najavio u petak.

Charlesova krunidba održat će se kasnije, a raspored se još uvijek ne zna. Elizabeta je 1953. okrunjena 16 mjeseci nakon što je postala kraljica. Novi kralj je u petak u svom prvom televizijskom obraćanju na novoj funkciji obećao da će služiti naciji s „'odanošću, poštovanjem i ljubavlju'.

Tada je objavio i da njegov 40-godišnji sin William postaje novi Princ od Walesa. Charles je tu titulu nosio 50 godina te ona tradicionalno pripada nasljednicima trona.

Williamova supruga Kate postala je Princeza od Walesa, a posljednja koja je nosila tu titulu bila je princeza Diana.

Rasprava o monarhiji

Elizabeta je na tron došla 1952. nakon smrti svog oca Georgea VI., kad joj je bilo samo 25. Tijekom desetljeća svjedočila je seizmičkim promjenama društvene, političke i ekonomske strukture kraljevstva. Hvaljena je zbog uvođenja monarhije u 21. stoljeća i njezinog moderniziranja, usprkos medijskim kritikama i čestim skandalima njene obitelji.

Charles, za kojeg ankete pokazuju da je manje popularan od svoje majke, sad ima zadatak očuvati kraljevsku instituciju.

'Iako prihvaćamo da se mnogi ljudi nose s gubitkom kraljice, Britanija treba raspravu o budućnosti monarhije u svjetlu dolaska na tron kralja Charlesa', rekao je Graham Smith, čelnik antimonarhističke skupine Republikanaca.

Tijekom vladavine Elizabete ta je grupacija ponekad imala pozornost javnosti, no njezina inicijativa nije bila dorasla poštovanjem koje je uživala preminula kraljica. Republikanci se sada nadaju da bi njezinim odlaskom mogla završiti i tisuću godina stara monarhija.