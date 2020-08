Druga trudnoća nije prošla glatko: Nataša Janjić otkrila je zašto je 35 dana morala biti odvojena od najmilijih

Glumica Nataša Janjić i njen suprug, ortoped Nenad Medančić nedavno su postali roditelji kćerkice Kaje, no trudnoća nije prošla glatko kao što je to bilo s njihovim prvim djetetom, 17-mjesečnim Tonijem, zbog čega je glumica zadržana u bolnici mjesec dana prije poroda

Obrazloženje liječnika da mora napustiti svoje najmilije i provesti dane do poroda u bolnici, glumica Nataša Janjić nije najbolje podnijela. Što se točno dogodilo, kao i što joj je najteže palo, glumica je otkrila za Story .

Po nju je došao ponosni suprug, ortoped Nenad Medančić, nakon čega su se s kćerkicom uputili kući sinu Toniju. Glumica je otkrila i što je sve proživljavala do dolaska djevojčice.

'Najteže mi je pala, uz svu brigu i neizvjesnost, kao i preuranjeni porođaj, ta preduga odvojenost od prvog djeteta i supruga koji me zbog pandemije i epidemioloških mjera nisu smjeli posjećivati, niti je suprug mogao biti na porođaju kao prvi put. Srce mi je doista bilo na izdisaju zbog nedostajanja i tuge što ne mogu biti s njima ili ih barem vidjeti, zagrliti dijete. Brinula sam se što mu ne mogu objasniti gdje sam nestala, a da on to shvati, i pitala se hoće li moj izostanak ostaviti traga na njegovu srcu', priznala je glumica.