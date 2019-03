Doživjeli prometnu nesreću: Jacquesov menadžer ogorčen na postupak policije

Glazbenik Jacques Houdek u Zagrebu je sa svojim menadžerom i prijateljem Mihovilom Bekom doživio prometnu nesreću, no reakcija policije ih je iznenadila

Na svu sreću glazbenik i njegov mendažer i pjevač koji je vozio automobil nisu bili ozlijeđeni. No zbog toga što je drugi vozač koji je udario njihov automobil pobjegao s mjesta nesreće, morali su pozvati policiju radi sređivanja potrebne papirologije. Mihovil Bek je ogorčen postupkom policije, objavio ljutiti post na Facebooku.

'Eto, to je naša prometna policija!!! Već sat i pol' čekam da dođu na izvid nesreće, u centru Zagreba, jer je budala, koja me tresnula, pobjegla s mjesta nesreće! Najstražnije što se 4 puta (!!!) u ovih sat i pol’ nitko ne javi na 192!!! A sada sam dobio informaciju od policijskog službenika (koji je pritom potpuno nonšalantan) da ću vjerojatno čekati noćnu smjenu jer nema dovoljno patrola... Koga mi plaćamo!!! To je 'organizacija' posla i pomoć u nesreći?!?', napisao je ogorčeni Mihovil na svom profilu, dodavši kako u nesreći nema ozlijeđenih.