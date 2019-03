Dosta mu je šutnje: Osam godina nakon razvoda oglasio se bivši suprug Kim Kardashian

Košarkaš Kris Humphries, javnosti poznatiji kao bivši suprug Kim Kardashian, nakon dugih osam godina šutnje odlučio je progovoriti o kratkom braku s reality zvijezdom

U listopadu 2010. godine, tada reality zvijezda u usponu Kim Kardashian upoznala je košarkaša Krisa Humphriesa i s njim započela strastvenu vezu. Godinu dana hodanja bilo je dovoljno da oboje shvate kako su spremni za brak. Njoj je to bilo drugo vjenčanje, jer je iza sebe imala trogodišnji brak s glazbenim producentom Damonom Thomasom.

Nakon toga postojale su razne teorije o kratkom braku NBA zvijezde i atraktivne crnke, no nikada niti jedan od njih nije u javnosti govorio o tome. Kim se u međuvremenu udala za repera Kanye Westa s kojim troje djece te trenutno očekuju četvrto.

Košarkaš je dugo nakon Kim bio u teškoj depresiji, a danas ljubi njezinu dvojnicu . O njoj se ne zna gotovo ništa, no s fotografija je dovoljno jasno da sliči na slavnu starletu. Osmogodišnju šutnju o traumatičnom periodu svog života i razvodu, Kris je sada odlučio prekinuti te objasnio kroz što je sve prolazio.

'Trebao sam znati u što se upuštam. Definitivno sam bio naivan o tome kako će se moj život promijeniti. Ali jedna stvar koja me stvarno muči je kad god ljudi kažu da je moj brak lažni', rekao je Humphries. 'Definitivno postoji mnogo toga o tom svijetu koji nije posve stvaran. Ali naš je odnos bio je 100% stvaran'.

Sasvim iskreno 34-godišnji košarkaš ispričao je da razvod nije bio ni malo lak. 'Nikad nije lako proći kroz sramotu nečega takvog - sa svojim prijateljima, sa svojom obitelji ... Ali kad se sve to odvija tako javno, pred očima cijeloga svijetom, to je sasvim druga razina. Bilo je to brutalno', rekao je Humphries.