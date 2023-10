Doris na Velebitu: 'Kad dođeš do vrha, shvatiš da je to cijeli život u malom'

'Penjem se na brdo i često je teško, nije lako. I baš to teško - podsjeća na život ', rečenica je kojom je započela prvu emisiju te navela gledatelje na razmišljanje.

Hranile su se onim što su nosile u svojim ruksacima: 'Za kraj dana ću napraviti jednu juhicu da si ugrijem i dušu, a ne samo tijelo. Jer kad ti ta bura uđe u kosti, prodre ti do zadnje stanice. Tako da ćemo se ugrijati s jednom juhicom, a i ovo je dobar trenutak da pokažemo što znači planinariti i što znači kad te planina ogoli. Bez ičega ovdje imamo sve', ispričala je zadovoljna, ali umorna Doris spremajući juhu iz vrećice u maloj, skromnoj kuhinjici.

'Ništa nam ne fali, a zapravo nemamo ništa. Ali, bit će super, znam to, na planini ne može nego biti super', ispričala je na kraju svoje trodnevne avanture tijekom koje su joj najviše nedostajala djeca.

Na kraju putovanja tri su se dame zabavile i napunile baterije pozitivnom energijom, a avanturu je strastvena ljubiteljica planina zaključila lijepom mišlju: 'Ideš gore, htio bi odustati, ali kad uspiješ, kad dođeš do vrha, shvatiš da je to cijeli život u malom. To je za mene planina, i zato joj se vraćam uvijek i iznova.'