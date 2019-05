Doris Dragović: 'Ponosna sam na sve one koji su me trpili sve ove godine svako u svojoj mjeri'

Svaki njen koncert posebna je emotivna glazbena priča, a splitska pjevačica 30. studenog nastupit će u Areni Zagreb. Brojni obožavatelji tu su vijest dočekali s oduševljenjem, a Doris Dragović prije toga čeka susret i sa splitskom publikom. Unatoč činjenici da i dalje puni dvorane i trgove, nikad nije osjećala slavu niti se smatrala divom

Doris Dragović istinska je glazbena diva čije pjesme, i one prvi put otpjevane prije više od 30 godina, baš kao i one novijeg datuma, vole svi. Iako je ranije izjavila da je koncerti iscrpljuju 'jer je davanje veliko, a njezine zalihe nisu velike', raduje se zagrebačkom koncertu u našoj najvećoj dvorani.

'Tko može biti spreman za susret s toliko ljudi? Ja, kako kaže jedna moja kolegica i prijateljica, ja samo pjevam. I sad u Božje ruke pa što bude, a pripremati se za susret s toliko ljudi, brojčano, to ne mogu, ne mogu to ni zamisliti', izjavila je za In Magazin Nove TV.