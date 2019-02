Dolly Parton opovrgnula glasine da je gej

Iako je u braku već više od 50 godina, Dolly Parton nedavno je ponovio morala opovrgavati glasine da je gej

Postoji glasina koja već desetljećima kruži o Dolly Parton – određen broj ljudi misli da je njena najbolja prijateljica Judy Ogle zapravo njena djevojka. Iako je 73-godišnja pjevačica već odavno rekla kako to nije istina, to nije utišalo one koji to misle.

Dolly Parton već je 53 godine u braku s Carlom Deanom i smatra kako je bilo kakav publicitet dobar publicitet.

'Nisam gej, no imam mnoštvo gej prijatelja i prihvaćam sve onakvima kakvi jesu', kaže pjevačica.

Dolly Parton i Judy Ogle znaju se cijeli život. Prijateljice su već 64 godine.

'Ljudi vole pričati i tračati. Pričali su istu stvar i o Oprah, pa ni to nije bila istina. Ljudi vole pričati, no to je ponekad najbolji publicitet. Baš me briga što pričaju dok god nitko nije povrijeđen', dodala je Dolly Parton.

Legendarna country pjevačica kaže kako se ona i njen muž dobro slažu, no ne pričaju puno o njenoj karijeri jer on nije ljubitelj takve glazbe. Carl Dean svega je nekoliko puta bio na njenim koncertima.

'Nije najveći ljubitelj moje glazbe. Ponosan je na mene i voli to što ja volim to raditi. Naša veza je uspješna jer smo si dragi, poštujemo se, uvijek smo se dobro zabavljali. On je lud i ja sam luda. Često se smijemo i smatram to najzdravijim i najboljim dijelom naše veze', zaključila je Dolly Parton.