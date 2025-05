Dolazi milenijska monarhija: Kate i William pripremaju se za uloge kralja i kraljice ranije nego što su očekivali

Magazin People u posebnom izdanju 'William & Kate: Future King and Queen' koje detaljno istražuje put kraljevskog para prema prijestolju i kraljevske uloge koje se zajedno pripremaju oblikovati.

'Posljednjih pet godina bilo je noćna mora za njih na sve moguće načine — prošla godina još više', rekla je kraljevska povjesničarka Amanda Foreman. 'To ili slomi brak ili ih zbliži. I baš na vrijeme, iskreno — ako je ikada postojalo vrijeme kada je zemlji trebala stabilnost, to je sada. Međunarodna je scena toliko nestabilna da je prilično izvanredno vidjeti kako su se oboje uzdigli do te prilike.'

Njihovo partnerstvo i pristup službi pokazuju kako milenijska generacija može modernizirati monarhiju zadržavajući njezine temeljne vrijednosti. Vodeni načelom službe, koriste svoju platformu za pozitivne promjene, što je istinski u duhu njihove generacije.