Dok se Matthew Perry hvali mlađahnom zaručnicom, njegova bivša djevojka otkriva kako ju je trudnu slao u nabavku droge

Nakon što je nedavno svojim prijateljima i obožavateljima obznanio da je odlučio zaprositi svoju mlađahnu djevojku te se njome 'pohvalio' na Instagramu, Matthewa Perryja dostigli su duhovi iz prošlosti. Njegova bivša djevojka progovorila je za The Sun o njihovoj turbulentnoj vezi i glumčevoj ovisnosti o drogi i alkoholu, kao i tome kako su njegove loše navike utjecale na njihov odnos

Edwards tvrdi da ju je glumac tijekom njihove ljubavne veze slao po heroin i kokain, i to dok je bila u petom mjesecu trudnoće. U intervjuu za The Sun ispričala je kako je na to pristajala kako bi ga zaštitila dok se borio s ovisnošću. Na taj je način spriječila mogućnost da bude uhvaćen.

'U tom trenutku njegove slabosti to je bilo sve što sam mogla učiniti za njega. Bila sam otprilike u petom mjesecu trudnoće i išla sam po drogu na adrese na koje me slao. On bi mi rekao: 'Nitko neće zaustaviti trudnu djevojku. Ne brini.' Odlazila sam po torbu, a u njoj bi nekad bio heroin, nekad kokain ili tablete. Nikad nisam znala po što idem', rekla je Edwards koja je istaknula da se s Perryjem nikad nije drogirala.

'Kad pogledam unazad, pomislim kakav sam to prijatelj bila. Nije mi bio problem otići po drogu jer ga nisam htjela pustiti da sam luta ulicama. Također, on mi je to plaćao. Ponekad sam išla po robu i tri puta dnevno, a znala sam zaraditi i do 4000 dolara u jednom danu. Uvijek bi govorio da novac nije problem', dodala je.