Dočekali smo i to! Cinestar otvara svoja kina 20. kolovoza

Nakon 5 mjeseci od zatvaranja, napokon čarolija velikog platna i bogat filmski program u CineStaru, uz poštivanje preporuka nadležnih tijela za kinoprikazivačku djelatnost

Blitz-CineStar otvara svoja kina od 20. kolovoza – velika je to vijest za sve ljubitelje kina koji će već tjednima iščekuju datum otvorenja jer je odlazak u kino jedan od omiljenih oblika zabavnog i kulturnog života.

Najveći kinoprikazivač otvorit će napokon svoje dvorane nakon što je jučer Hrvatski zavod za javno zdravstvo, uz suradnju s Ministarstvom kulture i medija RH i Blitz-CineStarom, pripremio odgovarajuće preporuke za poslovanje multipleks kina koje sigurnost posjetitelja i zaposlenika stavljaju na prvo mjesto i tako omogućuju opušteno uživanje u filmovima.

Svijet se polagano prilagođava „novom normalnom“ nakon što je epidemija korona virusa uzrokovala potpuno zaustavljanje svega na što smo navikli u normalnom životu. Karantena je zahvatila i filmsku industriju, stale su filmske produkcije, filmski festivali su otkazani, a kina diljem svijeta su zatvorila svoja vrata, ali smo nakon točno pet mjeseci spremni za ponovni odlazak u kino dvorane!

„Želimo se zahvaliti Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Ministarstvu kulture i medija RH na potpori i razumijevanju za cijelog trajanja ove krize. Vrijeme od zatvaranja do ponovnog otvaranja kina iskoristili smo za planiranje i provođenje svih potrebnih mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja zaposlenika i posjetitelja kina. Pripremili smo kino dvorane za novi prijem posjetitelja, proveli smo dezinfekciju, uspostavili nove higijenske standarde i njihovo održavanje te upoznali zaposlenike sa zaštitnim procedurama i postupcima, tako da otvaranje dočekujemo posve spremni. Svi smo željni zabave, ali moramo ostati odgovorni, zdravlje i sigurnost posjetitelja kao i naših zaposlenih nam je prioritet“ izjavila je povodom otvorenja Jadranka Islamović, izvršna direktorica i članica uprave Blitz-CineStara.

Planirane mjere su nadopunjene i najnovijim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za kinoprikazivačku djelatnost. Kapacitet dvorana bit će limitiran, a on line sustav prodaje ulaznica i blagajne će automatski blokirati prodaju jednog sjedala između dvije različite grupe gledatelja. Na taj će način posjetitelji koji žele i kupuju ulaznice zajedno, moći i sjediti zajedno, ali će od prvih susjeda biti odvojeni praznim sjedalom lijevo i desno. Također među ostalim, CineStar vodi računa i o rasporedu projekcija radeći veće razmake između početaka i završetaka filmova, kako bi se smanjio broj potencijalnih posjetitelja u lobbyjima gdje je preporuka fizičke distance 1.5 metar.

Dok su kino dvorane bile zatvorene, u CineStaru koji je poznat po uvođenju inovacija i podizanju ljestvice korisničkog iskustva, to su vrijeme usmjerili na obnovu kina nekih postojećih kina i izgradnju novih, pa posjetitelje od 20. kolovoza u zagrebačkom CineStar Arena očekuju potpuno preuređene Gold Class dvorane, dok je CineStar Joker u Splitu u cijelosti renoviran te će prvi na hrvatsko tržište donijeti novitete kao „KIDS dvoranu“ s toboganom i igraonicom te „Royal beds“ udobne kožne ležajeve za dvoje koji će biti dostupni u svim dvoranama tog omiljenog splitskog kina.

Također, tu je još jedna velika novost u CineStarovoj ponudi, idealna za sve koji žele još bržu i sigurniju uslugu, a to je mogućnost kupnje hrane i pića tj. menija on line istovremeno s kino ulaznicama. Dostupni meniji su s kokicama i nachosima te pićem i čokoladicom. Menije kupljene on line, posjetitelji će moći preuzeti na blagajni prije filma.

CineStar otvaranjem kina od samog starta najavljuje izuzetno bogat i uzbudljiv filmski program. U prvom tjednu publika će moći pogledati čak nekoliko premijera: eksplozivni psihološki triler „Bijesan“ (Unhinged) s Oscarom nagrađenim Russellom Croweom u glavnoj ulozi, kao i beskrajno romantičnu i inspirativnu glazbenu priču „Još uvijek vjerujem“ (I Still Believe). Za one najhrabrije tu je napeti horor Brahms: Dječak II (Brahms: Boy II), a vaši najmlađi, kao i odrasli željni bezbrižne zabave, mogu uživati u sinkroniziranim animacijama „Naprijed“ (Onward) i „Kapetan Sabljozubi i magični dijamant“ (Captain Sabertooth and the magic diamond).

Film s jednim od najizdašnijih budžeta ikad snimljen u Hollywoodu, dugoočekivani „Tenet“, kojeg potpisuje najuspješniji redatelj današnjice, Christopher Nolan, u CineStar kina stiže 27. kolovoza, a tjedan uoči premijere filma će fanovi moći uživati u globalnom eventu obilježavanja desete godišnjice od prikazivanja Nolanovog filma „Početak“ (Inception).

Od 27. kolovoza stiže i obiteljska sinkronizirana animacija „Crvencipelica i 7 patuljaka“ (Red Shoes and the Seven Dwarfs). U tjednu od 03.09. očekuje nas dugoočekivana premijera velikog Disneyjevog spektakla „Mulan“ te jezivi triler „Antebellum“, producenta filmova „Get Out“ i „Us“.

Od 10. rujna u CineStar stiže nastavak filma koji je zaludio čitav svijet. Nastao prema bestseleru spisateljice Anne Todd „Poslije svega: Sudar“ (After We Collided) je nastavak mega uspješnice „Poslije svega“ iz 2019. godine. U tom ga tjednu prate i otvaranja kriminalističkog misterija „Ubojice s razglednice“ (Postcard Killings) te prva animirana, cjelovečernja zabava o najpoznatijem psu na svijetu „Scooby-Doo!“.

Ponovno otvaranje kina te najavljeni noviteti za Gold Class i splitski CineStar u Jokeru, kao i On line kupnja menija sigurno će razveseliti kino publiku stoga vas CineStar poziva da zajedno s njima nastavite ovo 'kino putovanje' koje je iznenada stalo u ožujku. Jer CineStar kina zbližavaju ljude, okupljaju obitelji i stvaraju emocije.

Na vrijeme osigurajte svoju ulaznicu koju ćete uskoro moći kupiti putem iCineStar aplikacije ili online na www.cinestarcinemas.hr