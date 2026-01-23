DJ progovorio o plesu Victorije Beckham: 'Cijela situacija bila je jako neugodna za sve'

Nakon što je PR stručnjak objasnio koliko će obitelj Beckham najvjerojatnije morati platiti čitav ovaj skandal te nakon što je najavio da ćemo u narednih šest mjeseci vjerojatno dobivati nove informacije o stvarnom stanju stvari u obitelji Beckham, oglasio se i DJ koji je bio angažiran na vjenčanju Brooklyna Beckhama i Nicole Peltz.

DJ Fat Tony konačno je otkrio pravu istinu o kontroverznom plesu Victorije Beckham sa sinom Brooklynom na njegovom vjenčanju i detaljno opisao što se zaista dogodilo te večeri koja je postala prekretnica u obiteljskim odnosima.

Naime, izjava ovog DJ-a mogla bi promijeniti čitavu situaciju i utjecati na mišljenje mnogih...

U petak u emisiji 'This Morning' glazbenik je objasnio kako je Marc Anthony nastupao na pozornici te pozvao Brooklyna da mu se pridruži. Premda su svi očekivali da će mladenka Nicola izaći na pozornicu za prvi ples, Marc je odlučio uzeti stvari u svoje ruke te umjesto toga zatražio da mu se pridruži najljepša žena u prostoriji - Victoria. Ipak, nije bilo nikakvih provokativnih pokreta ni plesnih točaka poput onih iz Spice Girls ere.

'Victoria je bila kraj pozornice, popne se gore i u tom trenutku Brooklyn je doslovno shrvan jer je mislio da će zaplesati prvi ples sa svojom suprugom, a Nicola tada napušta prostoriju uplakana do suza. Brooklyn ostaje zaglavljen na pozornici, oni zaplešu, a Marc Anthony kaže: 'Stavi ruke na bokove svoje majke' i to je bilo u latinostilu, a cijela situacija bila je jako neugodna za sve u prostoriji', prisjetio se DJ Fat Tony.

Kako je objasnio, i ranije je radio na brojnim proslavama za obitelj Beckham pa je stekao dojam kako su Beckhamovi izrazito bliska obitelj koja voli plesati zajedno.

Ono što možda nekom sa strane djeluje neprikladno, za njih je potpuno normalno obiteljsko ponašanje.

Međutim, ključno je kako se Brooklyn osjećao u tom trenutku - ako je njemu bilo neugodno, onda je to i bilo neprimjereno, bez obzira na namjere.

Kontra mišljenju mnogih, ovaj je DJ pohvalio Brooklynovu hrabrost da javno progovori, posebno s obzirom da cijeli život provodi pod lupom javnosti. Objašnjava kako je mladi Brooklyn želio promijeniti percepciju o sebi jer ga stalno etiketiraju kao 'nepo bebu' koja bi trebala biti zahvalna na prezimenu.