Disciplinirana glumica čvrsto se drži svog rasporeda

Ima dana kad idete spavati kasno, a budite se oko 6:00 🌤, kako bi obavili sve što morate i želite ! U vremenskoj ludnici stignete i kupiti 10 kg #paradajiza #pome #rajčice 🍅 i nošenje nije ni loše za 💪🏻💪🏻 😂 Dobro je postati samostalan s 18 u svakom pogledu! To znači da sami odlučujete kako zaraditi novac i kako ga potrošiti, čak i na 🍅🍅🍅 . Šljivar. Kažu da je dobar za umake 😂 🍝🥫 Kad čovjek uči i odradi puno toga sam, e onda u svakom timu bilo gdje i bilo kad može funkcionirati. #obitelj #drustvo Zajedno raditi, stvarati, graditi, ostavljati! ❤️ 👩🏻‍💻👩🏻‍🔬👩🏻‍⚕️👨🏻‍✈️🧝🏻‍♀️🤴🏻👩🏻‍⚖️👨🏻‍🚒🕺🏻🏃🏻‍♂️🚶🏻‍♀️💃🏻👨🏻‍🔧👩🏻‍🍳👮🏻‍♀️