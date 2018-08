Ornela Vištica znala je oduvijek što želi, a prve novce zaradila je već u petom razredu

Kad imaš samo 11 godina i nalaziš se u poslijeratnom Mostaru i recitiraš ljubavnu poeziju. 😂 #show Pobjediš na natjecanju I zaradiš svoj prvi džeparac. #vesnaparun #tikojaimasrukenevinijeodmojih #ornelavistica

