Zbog lijepe Ornele Vištice jedan je muškarac zaustavio autobus i izbacio na cestu sve putnike

Pitali su me nedavno što je najluđe što je neki muškarac napravio za mene. Iako ne volim govoriti o buketima, iznenađenjima ovakvima i onakvima, evo jedna anegdota koju mogu podjeliti 😋 Prije desetak godina, kolege i ja bili smo u busu koji se vozio kroz Rumunjsku. 🚌 Redateljici je stigla sms poruka na -engleskom kako me jedan mladi gospodin želi pozdraviti. Molim? 😳 Za par min taj mladi gospodin je zaustavio bus nasred ceste!!!❌😂Svi smo morali napustiti bus, ja sam lagano propadala u zemlju. Ekipa je umirala od smijeha. 🤪 i danas me zezaju ☺️ . . 💐Fotografija iz sitcoma🎬- Dragi susjedi💐 . . . #studentskidani #lijepeanegdote #uspomene #muskarciizene

A post shared by Ornela Vistica (@ornelavistica) on Sep 3, 2018 at 3:36am PDT