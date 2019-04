Dino Jelusić o odnosu s Tarom: Ponosan sam na svoju partnericu što smo ovako daleko dogurali ali..

Osim pjevačkim sposobnostima i nevjerojatnim skladom kojim odišu na pozornici, Dino Jelusić i Tara Thaller gledatelje i javnost zaintrigirali su navodnom kemijom o kojoj mediji bruje. Kako na sve to gleda mladi glazbenik, otkrio je u novom postu na društvenim mrežama

Predzadnji nastup pred veliko finale showa ‘Zvijezde pjevaju’ ponovno je bio sjajan za Dinu Jelusića i Taru Thaller. U subotu su otpjevali rock'n'roll pjesmu 'Can't Buy Me Love' koja im je donijela maksimalnih 40 bodova i ponovno potvrdila da su jedan od najizglednijih pobjednika natjecanja.

‘Dođem doma s HRT-a i krcati inboxi s ovim člankom, dakle... Apsolutno nemam komentara, ovo je toliko smiješno da je zapravo tužno. Neugodno mi je da me se povlaći po medijima za ovakve bizarne i glupe stvari. Molio bi sve vas koji me znate i pratite moj rad da zaobilazite ovakve članke. Često ljudima dojade ličnosti o kojima se ovako piše. Ovo nema veze sa stvarnošću i ne želim na ovakav način biti u medijima. Tu sam zbog pjevanja i jedino me to zanima. Ponosan sam na svoju partnericu što smo ovako daleko dogurali ali portalima to očito nije bitno pa se traži žutilo - koje u stvarnom svijetu ne postoji, kao što je i ovo glupost. Toliko od mene, hvala svima na podršci’, napisao je ljutito Dino kojem je dojadilo da se u medijima priča samo o njegovoj kemiji sa zgodnom Tarom.