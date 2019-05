Dino Jelusić: 'Kad vidim koliko su ljudi vani prizemljeni, jadno mi je kad vidim neke svoje starije kolege s domaće scene'

Nakon zaslužene pobjede u showu 'Zvijezde pjevaju', mladi pjevač i student Muzičke akademije vratio se svojim obavezama. Dino Jelusić sprema se za svirke i nove uspjehe sa svojim bendovima. S jednim od njih nastupa izvan Hrvatske. Ovdje nema ni približni uspjeh kao u Americi gdje ima status zvijezde

'Kad radiš stvarno kao konjina godinama, sviraš u zadimljenim birtijama za male novce, trudiš se, ubijaš se dok netko drugi ima i siguran posao i sve i onda odjednom nešto napraviš vani i tek onda to prepoznaju u Hrvatskoj, mislim to je, to samo ima kod nas, to je stvarno apsurdno', ispričao je Dino Jelusić u IN Magazinu Nove TV.

Od 2016. pjeva u američkom progresivnom rock bendu Trans-Siberian Orchestra. 'Transsiberian orchestra je najprodavaniji bend u Americi u 2018. godini, drugi je Ed Sheeran, a treći je Shawn Mendes. To je najveći rock show trenutno na svijetu. Najveći rockshow u svijetu je na njihovim zimskim turnejama koju posjete stotine tisuća ljudi, a zarada se, naravno, broji u milijunima. Najbolji hoteli, limuzine, slikanje, autogrami, svi vrište, zvijezda si. Imamo isti catering kao Demi Lovato, isti crew kao Bruno Mars, znači apsolutno svi živi u Americi to dolaze gledati. 500 ljudi iza pozornice brine se da na na njoj sve funkcionira besprijekorno. Mi imamo jaču scenografiju od Iron Maidena i onda skužim onako wow, treba se probuditi, zahvaliti i ne naviknuti se na to', kaže pjevač.

Dino se ne želi naviknuti na zvjezdani status koji uživa. 'Imamo listu u autobusu i ti recimo što god želiš jesti i piti samo napišeš i to te čeka. Ja bih najrađe napisao ćevape, ali znam da toga tamo nema. Jednom sam stavio Snickers čisto iz dosade i donijeli su mi kutiju od metar i pol, što je najgore, uspio sam to pojesti do kraja turneje', ispričao je kroz smijeh.