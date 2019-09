Deset razloga zašto otići na zagrebački koncert grupe The Chemical Brothers

Nešto je manje od mjesec dana do koncerta grupe Chemical Brothers u Domu sportova, gostovanja koje Zagreb iznova vraća na pozornicu glavnih gradova sa svjetskim sadržajem. Donosimo deset razloga zašto ne propustiti koncert ovog zanimljivog dvojca

JER KONCERT CHEMICAL BROTHERSA DOLAZI U PRAVO VRIJEME

Dolaze u trenutku svoje najveće zrelosti i godini kada su na novu koncertnu turneju krenuli s novim vizualima. Tom Rowland i Ed Simons u Zagrebu gostuju kao predvodnici britanskog elektroničkog zvuka, sukreatori uspjeha big beata i njegova proboja u orbitu pop kulture. Svoj aktualni album ‘No Geography’ objavili su ove godine, a globalnu festivalsku sezonu obilježili su kao headlineri izrazito važnih festivala – britanskog Glastonburyja i japanskog Fuji Rock.

JER PRVI PUT DOLAZE U ZAGREB

Premda su već dolazili u našu zemlju, nastup u zagrebačkom Domu sportova njihov je prvi veliki samostalni koncert u glavnom gradu Hrvatske. Za razliku od nastupa na Festivalima, samostalni koncerti donose kompletnu setlistu najuspješnijih pjesama, mjesta za dodatne eksperimente i totalni fokus na doživljaj repertoara iz svih dijelova njihove karijere.

JER JE OVOGODIŠNJI ALBUM ‘NO GEOGRPHY’ JEDNOSTAVNO SJAJAN

Pitchfork će ploču ’No Geography’ nazvati izrazito zabavnom, a Tom i Ed će, u razgovoru za The Guardian, istaknuti kako on ’pomaže u liječenju rana zadobivenih Brexitom’. Ploča donosi deset pjesama s jakim otvaranjem (’Eve of Destruction’) i smirujućim zatvaranjem (’Catch Me I’m Falling’). Tematski, album promovira svijet bez granica, slobodu izbora i dotiče stanje u društvu koje se nalazi ‘na rubu destrukcije’.

JER SU OBJAVILI VIŠE OD 20 ALBUMA, OD ČEGA SU TRI PLATINASTA S IMPRESIVNIM KATALOGOM HITOVA

Na svojim koncertima, The Chemical Brothers poniru vrlo duboko u svoj bogati katalog. A on je prebogat. Britanski big beat duo tijekom svoje karijere objavio je 24 albuma, a među kojima devet studijskih ploča, jedan live album, pet kompilacija, dva albuma remikseva, pet miksanih albuma i jedan soundtrack.

Šest albuma završilo je na prvom mjestu britanske liste, a tri ploče su ostvarile platinastu tiražu.

Zagrebački Dom sportova te će večeri svjedočiti plejadi hitova, jer broj pjesama koje prepoznajete nakon prvih taktova iznimno je velik. Među klasicima electro glazbe su ’Hey Boy Hey Girl’, ’Come with Us’, ’Galvanize’, ’Do It Again’, ‘Go’, ’Star Guitar’ i ’Wide Open’, a svoje će kultno mjesto pronaći i aktualni hit-singlovi ’Free Yourself’ i ‘Eve of Destruction’.