Demi Lovato nakon tjedan dana još uvijek nije napustila bolnicu

Pjevačica Demi Lovato se prije tjedan dana predozirala nepoznatim opijatom. Očekivalo se kako će do sad već biti kod kuće, no to se još nije dogodilo

Nakon predoziranja nepoznatim opijatom, Demi Lovato završila je u bolnici Cedars-Sinai Medical Center u Los Angelesu. Sljedećeg dana stigla je vijest kako je pjevačica budna i s obitelji, pa su mnogi pretpostavili kako će uskoro otići i kući. To se nije dogodilo, piše TMZ.