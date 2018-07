Demi Lovato je budna i u stabilnom stanju

Pjevačica Demi Lovato uz pomoć obitelji u bolnici se oporavlja od nedavnog predoziranja

Nije poznato koju je točno drogu Demi Lovato koristila. TMZ je prvo spomenuo heroin, no poslije je tu tvrdnju povukao. Teško je moguće da je pjevačica koristila metamfetamine jer za to ne bi dobila nalokson. Policija je zaplijenila predmet koji se ne koristi za heroin, no vezan je uz protuzakonite opijate, no glasnogovornik policije je već izjavio kako pjevačica nije pod kriminalnom istragom.

Kad je stigla u bolnicu Demi Lovato bila je u nesvijesti. Predoziranje se dogodilo nešto prije podneva.

Noć prije predoziranja Demi Lovato bila je na proslavi prijateljičinog rođendana u restoranu i baru Saddle Ranch.