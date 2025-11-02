David Beckham pokazao vještine u kuhinji, a svi su primijetili genijalan detalj koji će mnogi poželjeti kopirati

Iako je nogometnu karijeru završio prije gotovo deset godina, David Beckham ne prestaje oduševljavati svoje obožavatelje, ovaj put kao kuhar. Nedavna snimka koju je njegova supruga Victoria objavila na društvenim mrežama otkrila je ne samo njegov talent za kuhanje, nego i jedan detalj u kuhinji koji su mnogi odmah poželjeli kopirati

Na Halloween je slavna dizajnerica podijelila video na kojem njezin suprug priprema kolač, a sve je pratila iza kamere, uz duhovite komentare. 'Kako ti ide, Davide?' pitala je dok je on pokušavao izvaditi biskvit iz kalupa. Unatoč malim poteškoćama, Beckham je brzo dokazao da se odlično snalazi s mikserom i premazivanjem čokoladne glazure.

No, jedan detalj iz videa zasjenio je čak i njegovu kulinarsku vještinu – osvijetljene ladice u kuhinji. Kad je David izvlačio pribor i sastojke, u ladicama se automatski palilo svjetlo, što su mnogi odmah proglasili 'genijalnim i praktičnim rješenjem koje žele u svom domu'.

Beckham, koji se kuhanjem često opušta u slobodno vrijeme, poznat je po tome da najčešće preuzima glavnu ulogu u kuhinji. Victoria pak ne skriva da nije vična loncima i tavama pa se u opisu snimke našalila: 'Opet 'pomažem' Davidu u kuhinji... što bi on bez mene!’

Prevare, škrtost i očaj: Ovo su skandali Davida i Victorije Beckham

Par često dijeli slične trenutke sa svojim obožavateljima. Nedavno je Victoria objavila video u kojem David priprema tradicionalni nedjeljni ručak za obiteljsko okupljanje. Kad ga je pitala treba li pomoć, on je uz ozbiljan izraz lica uzvratio: 'Od koga?', a zatim odlučno dodao: 'Apsolutno ne. Drži se podalje!'

