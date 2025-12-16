VELIKI USPJEH

Njezin najveći ponos: Nikolina Pišek ima ogroman razlog za slavlje

I.Bradić

16.12.2025 u 15:07

Nikolina Pišek
Nikolina Pišek Izvor: Cropix / Autor: Nera Simic / CROPIX
Nakon diplome iz neuroznanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Edinburghu 2021, kći Nikoline Pišek dobila je još jednu diplomu, a ovaj put riječ je o diplomi s Queen Mary University of London kojom je stekla titulu 'Master of Science' (MSc)

Kći Nikoline Pišek rastura u akademskom svijetu! Nakon što je završila zagrebački Mioc, Hana Cigoj, Nikolinina starija kći, svoje je obrazovanje odlučila nastaviti izvan granica Hrvatske.

Premda se majci bilo teško odvojiti od kćeri, njezin uspjeh pokazuje kako su ipak donijele dobru odluku!

Nikolina Pišek Izvor: Pixsell / Autor: Marko Juric/PIXSELL

Nakon što je 2021. diplomirala neuroznanost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Edinburghu, što je Nikolina Pišek popratila duhovitim riječima kako 'svaka familija koja drži do sebe mora imati bar jednog dotura, fiškala i popa', u ruke Hane Cigoj stigla još jedna diploma.

Ovaj put riječ je o diplomi koju je stekla na Queen Mary University of London. Kako otkrivaju Hanine društvene mreže, ovom je diplomom stekla titulu 'Master of Science - MSc'. Njezino područje interesa je estetska medicina, no akademskom obrazovanju tu nije kraj! Naime, već je krenula pohađati i magisterij iz područja kirurgije.

Snimku svečane dodjele diplome ponosna je Pišek objavila na Instagramu snimivši svoju Hanu kako preuzima još jedno veliko priznanje.

Hana Cigoj u ruke prima diplomu.
Hana Cigoj u ruke prima diplomu. Izvor: Screenshot / Autor: Nikolina Pišek/ Instagram

Inače, Hana je već stječe iskustvo u poznatoj bolnici u Milanu kao specijalizantica plastične kirurgije.

