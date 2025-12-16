Njezin najveći ponos: Nikolina Pišek ima ogroman razlog za slavlje

Kći Nikoline Pišek rastura u akademskom svijetu! Nakon što je završila zagrebački Mioc, Hana Cigoj , Nikolinina starija kći, svoje je obrazovanje odlučila nastaviti izvan granica Hrvatske.

Premda se majci bilo teško odvojiti od kćeri, njezin uspjeh pokazuje kako su ipak donijele dobru odluku!

Nakon što je 2021. diplomirala neuroznanost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Edinburghu, što je Nikolina Pišek popratila duhovitim riječima kako 'svaka familija koja drži do sebe mora imati bar jednog dotura, fiškala i popa', u ruke Hane Cigoj stigla još jedna diploma.

Ovaj put riječ je o diplomi koju je stekla na Queen Mary University of London. Kako otkrivaju Hanine društvene mreže, ovom je diplomom stekla titulu 'Master of Science - MSc'. Njezino područje interesa je estetska medicina, no akademskom obrazovanju tu nije kraj! Naime, već je krenula pohađati i magisterij iz područja kirurgije.

Snimku svečane dodjele diplome ponosna je Pišek objavila na Instagramu snimivši svoju Hanu kako preuzima još jedno veliko priznanje.