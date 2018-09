Danijela Martinović se pohvalila svojom novom životnom ulogom

View this post on Instagram

Sinoć sam stala na binu prvi put ne da bih pjevala, već da bih govorila. Iskustvo koje je mom životu dalo sasvim novu dimenziju. Hvala organizatorima TEDxZagreb koji su me pozvali i ukazali mi povjerenje, hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ostvarenju ovog predivnog projekta, hvala svim govornicima - vaše su me priče oborile. Iznad svega hvala mojoj mentorici Ani Babić koja me vodila, hrabrila, usmjeravala, koja svojim prisustvom sija i nadahnjuje, koja se ušuljala u moje srce da tu ostane. 💙 . . . . Hvala @arileo_split & @ledenkoshoesofficial #danijelamartinovic #tedxzagreb #tedxtalks #ideasworthspreading #thankful #kinoeuropa