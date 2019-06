Danijela Dvornik pokazala da se naporno treniranje isplatilo, na Instagramu je napali da je pretjerala s fotošopom

Već mjesecima Danijela Dvornik redovito i naporno trenira, a ovoga puta uzela je i osobnog trenera. Kako bi se pohvalila postignutom top formom, svoju je najnoviju fotografiju objavila na društvenim mrežama, no njezino oduševljenje nisu dijelili svi

'Mogu ja kad mi se hoće....', napisala je na svom Instagram profilu Danijela Dvornik i uz to dodala hashtagove u kojima je na engleskom napisala: žene iznad 50 godina, osjećam se dobro, zadovoljna u svojoj koži i fitness život.

No, naravno da se, kao što i poslovica kaže, još se nije rodio onaj 'ko je narodu ugodio, tako i neki ne dijele oduševljenje s Danijelom Dvornik, dapače, optužuju je da zapravo uopće nije dovela tijelo u top formu, već da se poigrala, odnosno pretjerala u nekom od programa za obradu fotografija.

'Pa 'ko vas je to tako fotošopirao? Ruke su vam skoro deblje od nogu, struk je ok, noge ok, al ruke vidi se da je fotošop', stoji u jednom komentaru ispod kojeg se povela rasprava. 'Žena stvarno dobro izgleda, al ovo s fotoshopom joj nije tribalo, jako loše odrađeno! A da je stavila i realnu sliku bila bi top!'

Javila se i sama Danijela, koja je jednostavno rekla da su joj ruke takve, a neki su stali u njezinu obranu: