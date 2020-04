Još od svojih televizijskih početaka Daniela Trbović osvaja gledateljstvo u raznim formatima od glazbenih emisija do talk showova, a u jednom takvom, '5.com s Danielom' gledali smo je donedavno na HTV-u. Zamolili smo je da izdvoji filmove i serije, koje po njenom mišljenju, svakako vrijedi pogledati

Bez obzira na to otkrivamo li iznova užitak koji nam mogu pružiti knjige ili tek nadoknađujemo zaostatke koji su se nakupili zbog užurbane svakodnevice i pretrpanih rasporeda, čitanje svakako može pružiti opuštajući efekt u doba izolacije. Daniela Trbović nam je ispričala kako trenutno izgleda stanje kod nje i svoje preporuke počela s dobrim štivom.

'Kao i mnogi i ja sam iz pete brzine samo odjednom stala. Zadnju emisiju '5. com s Danielom' smo emitirali u petak 13. ožujka. Iduću, pripremljenu smo odgodili i nadam se da ćemo sjajne Vesnu Pisarović i Janka Popovića Volarića ugostiti u vremenu koje je pred nama. Sad sam 24/7 sama sa sobom, sinom i psom. I ne znam s kim mi je ljepše. Uglavnom, prakticiram monološku formu, a možda ću i početi lajati. Neće mi teško pasti, kažu da sam lajava. Mozak mi je u stand by modu s tendencijom prema opciji off. Pokušavam ga održati budnim', iskrena je.