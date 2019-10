Daniela Trbović: 'Imam osjećaj da ženama nije dopušteno biti duhovit. Žena mora biti dobra, lijepa, mila, poslušna'

Zvijezdu Hrvatske radiotelevizije gledatelji trenutno mogu gledati u talk showu '5.com s Danielom'. S nostalgijom se sjeća kako je izgledalo na početku njezine televizijske karijere, otkrila kakvo joj je bilo djetinjstvo, a uvijek zanimljiva Daniela Trbović rekla je ponešto i na temu politike te humora

'20 godina sam na plaći, 20 godina na HRT-u zaposlena, ali sam radila skoro 10 godina prije kao honorarac tako da je moja televizijska karijere duga otprilike 29 i pol godina', ispričala je za Novi list. Sad, kaže u šali, razmišlja kad će u mirovinu. Vratila se 30 godina unatrag i opisala početak njene televizijske karijere.

'Naivno, zaigrano, punog srca i po 24 sata sedam dana u tjednu u akciji. To je bilo doba kad smo puno radili i puno tulumarili, rekla je. Mnogima je poznato da je studij medicine zamijenila televizijskim poslom, a ispričala je kako su joj roditelji reagirali na to. 'Od medicine sam odustala prije televizije, tako da ne mogu reći da je televizija kriva za moju neslavnu akademsku karijeru. A kad su pregrmjeli to da im je odlikašica odustala od faksa, roditeljima televizija i nije bila najgore zlo', otkrila je. Roditelji su njezini najvjerniji gledatelji.